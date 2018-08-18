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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9790979197929793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:23

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.

Теперь они быстренько организовывают артиллерию, чтоб нашими руками как можно больше перемолоть техники и солдат Рашки - это их в первую очередь интересует.

Відповім, хотя потруть.
США не сподівались на опір організованої української армії, то постачали зброю для партизанської війни. Коли вони зрозуміли, що оркі не такі могутні як задвалася, а ЗСУ, з 14 року дуже змінилися, вони почали постачати актуальну зборю. Релевантну сьогоднішньому співвідношенню сил. З урахуванням того, що солдати орків не дуже хотять помирати, та у близкому бою 1 к 1 перемога завжди за нами, надати нам зборю, ще шлях до повної перемоги на полю бою. Повної з Донбасом та Кримом.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Спіртовий бензин - то гарна річ, очищає бак від води.

Та кладе каталізатор?
Може я чогось не розумію, требо погуглити, але я гадав, що спиртовой тільки для карбюраторних машин.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:40

  airmax78 написав:Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.

Я как то смотрел выпуск некоего русского блогера, где он пытался объяснить эту ситуацию на пальцах. То есть чтоб понять внутриполитическую, внутрилигиозную и обычную бытовую ситуацию в условном иране/ Индии нужно учиться в спец вузе, учить языки, понимать их быт и религиозные фишки, но чтоб понять общие настроения в Украине достаточно открыть соцсети и всякие группы телеграмма. Так что исходя из этих слов, а с ними поспорить довольно тяжело, модно сделать вывод, что мы имеем дело с исключительными дебилами и отморозками
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:46

  hume написав:
  airmax78 написав:Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.

Я как то смотрел выпуск некоего русского блогера, где он пытался объяснить эту ситуацию на пальцах. То есть чтоб понять внутриполитическую, внутрилигиозную и обычную бытовую ситуацию в условном иране/ Индии нужно учиться в спец вузе, учить языки, понимать их быт и религиозные фишки, но чтоб понять общие настроения в Украине достаточно открыть соцсети и всякие группы телеграмма. Так что исходя из этих слов, а с ними поспорить довольно тяжело, модно сделать вывод, что мы имеем дело с исключительными дебилами и отморозками

Є різні канали та соцмережи. Є навіть депутат ВР Ківа, є ОПЗЖ. Можно було знайти у цьому мотлохі відповідь, яку хочеться слухати. Вони слухали [маргіналів], та не чули, що відбувається у нашому суспільстві.
Vlad442
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