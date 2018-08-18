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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:23
Zebra написав: Vlad442 написав:
Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.
Теперь они быстренько организовывают артиллерию, чтоб нашими руками как можно больше перемолоть техники и солдат Рашки - это их в первую очередь интересует.
Відповім, хотя потруть.
США не сподівались на опір організованої української армії, то постачали зброю для партизанської війни. Коли вони зрозуміли, що оркі не такі могутні як задвалася, а ЗСУ, з 14 року дуже змінилися, вони почали постачати актуальну зборю. Релевантну сьогоднішньому співвідношенню сил. З урахуванням того, що солдати орків не дуже хотять помирати, та у близкому бою 1 к 1 перемога завжди за нами, надати нам зборю, ще шлях до повної перемоги на полю бою. Повної з Донбасом та Кримом.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:29
Zebra написав:
Спіртовий бензин - то гарна річ, очищає бак від води.
Та кладе каталізатор?
Може я чогось не розумію, требо погуглити, але я гадав, що спиртовой тільки для карбюраторних машин.
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Vlad442
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:40
airmax78 написав:
Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.
Я как то смотрел выпуск некоего русского блогера, где он пытался объяснить эту ситуацию на пальцах. То есть чтоб понять внутриполитическую, внутрилигиозную и обычную бытовую ситуацию в условном иране/ Индии нужно учиться в спец вузе, учить языки, понимать их быт и религиозные фишки, но чтоб понять общие настроения в Украине достаточно открыть соцсети и всякие группы телеграмма. Так что исходя из этих слов, а с ними поспорить довольно тяжело, модно сделать вывод, что мы имеем дело с исключительными дебилами и отморозками
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hume
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:46
hume написав: airmax78 написав:
Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.
Я как то смотрел выпуск некоего русского блогера, где он пытался объяснить эту ситуацию на пальцах. То есть чтоб понять внутриполитическую, внутрилигиозную и обычную бытовую ситуацию в условном иране/ Индии нужно учиться в спец вузе, учить языки, понимать их быт и религиозные фишки, но чтоб понять общие настроения в Украине достаточно открыть соцсети и всякие группы телеграмма. Так что исходя из этих слов, а с ними поспорить довольно тяжело, модно сделать вывод, что мы имеем дело с исключительными дебилами и отморозками
Є різні канали та соцмережи. Є навіть депутат ВР Ківа, є ОПЗЖ. Можно було знайти у цьому мотлохі відповідь, яку хочеться слухати. Вони слухали [маргіналів], та не чули, що відбувається у нашому суспільстві.
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Vlad442
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