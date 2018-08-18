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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:23
Zebra написав: Vlad442 написав:
Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.
Теперь они быстренько организовывают артиллерию, чтоб нашими руками как можно больше перемолоть техники и солдат Рашки - это их в первую очередь интересует.
Відповім, хотя потруть.
США не сподівались на опір організованої української армії, то постачали зброю для партизанської війни. Коли вони зрозуміли, що оркі не такі могутні як задвалася, а ЗСУ, з 14 року дуже змінилися, вони почали постачати актуальну зборю. Релевантну сьогоднішньому співвідношенню сил. З урахуванням того, що солдати орків не дуже хотять помирати, та у близкому бою 1 к 1 перемога завжди за нами, надати нам зборю, ще шлях до повної перемоги на полю бою. Повної з Донбасом та Кримом.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:29
Zebra написав:
Спіртовий бензин - то гарна річ, очищає бак від води.
Та кладе каталізатор?
Може я чогось не розумію, требо погуглити, але я гадав, що спиртовой тільки для карбюраторних машин.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:40
airmax78 написав:
Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.
Я как то смотрел выпуск некоего русского блогера, где он пытался объяснить эту ситуацию на пальцах. То есть чтоб понять внутриполитическую, внутрилигиозную и обычную бытовую ситуацию в условном иране/ Индии нужно учиться в спец вузе, учить языки, понимать их быт и религиозные фишки, но чтоб понять общие настроения в Украине достаточно открыть соцсети и всякие группы телеграмма. Так что исходя из этих слов, а с ними поспорить довольно тяжело, модно сделать вывод, что мы имеем дело с исключительными дебилами и отморозками
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Додано: Суб 23 кві, 2022 23:46
hume написав: airmax78 написав:
Пытались объяснить это тем что хло, базируясь на ложной информации, рассчитывал закончить все за 3 дня малой кровью и без больших разрушений. И тогда бы ни санкций таких не было бы, ни всего этого ПЦа (вернее ПЦ для нас был бы тотальный, но он бы растянулся во времени).
Но если бы у него все получилось, то, боюсь, Европа и Штаты бы смирились.
Я как то смотрел выпуск некоего русского блогера, где он пытался объяснить эту ситуацию на пальцах. То есть чтоб понять внутриполитическую, внутрилигиозную и обычную бытовую ситуацию в условном иране/ Индии нужно учиться в спец вузе, учить языки, понимать их быт и религиозные фишки, но чтоб понять общие настроения в Украине достаточно открыть соцсети и всякие группы телеграмма. Так что исходя из этих слов, а с ними поспорить довольно тяжело, модно сделать вывод, что мы имеем дело с исключительными дебилами и отморозками
Є різні канали та соцмережи. Є навіть депутат ВР Ківа, є ОПЗЖ. Можно було знайти у цьому мотлохі відповідь, яку хочеться слухати. Вони слухали [маргіналів], та не чули, що відбувається у нашому суспільстві.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 кві, 2022 00:03
xуйло иррационал.
Не пытайтесь объяснить его действия рациональными доводами.
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UA
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Додано: Нед 24 кві, 2022 00:04
Vlad442 написав: Zebra написав: Vlad442 написав:
Кстати Штаты тоже удивлены, мягко говоря, как все происходит. Такого от Украины никто не ожидал.
Теперь они быстренько организовывают артиллерию, чтоб нашими руками как можно больше перемолоть техники и солдат Рашки - это их в первую очередь интересует.
Відповім, хотя потруть.
США не сподівались на опір організованої української армії, то постачали зброю для партизанської війни. Коли вони зрозуміли, що оркі не такі могутні як задвалася, а ЗСУ, з 14 року дуже змінилися, вони почали постачати актуальну зборю. Релевантну сьогоднішньому співвідношенню сил. З урахуванням того, що солдати орків не дуже хотять помирати, та у близкому бою 1 к 1 перемога завжди за нами, надати нам зборю, ще шлях до повної перемоги на полю бою. Повної з Донбасом та Кримом.
Наразі ЗСУ потроху відступають. Потрібна мобілізація, яку не проводять.
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Zebra
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Додано: Нед 24 кві, 2022 00:10
Vlad442 написав: Zebra написав:
Спіртовий бензин - то гарна річ, очищає бак від води.
Та кладе каталізатор?
Може я чогось не розумію, требо погуглити, але я гадав, що спиртовой тільки для карбюраторних машин.
Від однієї заправки баку до повного в умовах дефіциту звичайного - нічого каталізатору не станеться, навпаки - уся вода із баку буде абсорбована спиртом.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 06:44
roberto dark написав: Вкладчик1234 написав: roberto dark написав:
С ЗУ и до войны ехали НА ЗАРОБОТКИ, все кто ТОЛЬКО хотел в ЕС и не только... Со Львова и подавно мало кто уедет, даже после открытия границ. Знаю нескольких львовян с паспортами ЕС к тому же и то не уехали. А прибыли в город сотни и сотни тысяч беженцев и это ещё не конец.
Скажите это после снятия "ограничений". Сколько "сотен и сотен тысяч беженцев" останутся во Львове.
Вы догадываетесь, что "сотни и сотни тысяч беженцев" остаются во Львове не потому что им очень нравится Львов?
Кроме тех, которым некуда возвращаться конечно же будет часть, которым понравится красивый и европейский город больше, чем те города или сёла, откуда они приехали. Особенно если это глубокая периферия. Кто-то найдет работу, пару, дети пойдут в школу, а студенты в вуз и т.д
К тому же безопасность (отдаленность от границ от Белоруссии и рашки!!!) будет теперь на первом месте при выборе жилья в Украине, для тех, у кого есть такая возможность ($$$). Сотни предприятий перенесли или в процессе, своего бизнеса во Львов, особенно айтикомпании. Их тоже нужно будет кому-то обслуживать. Соответственно появятся новые рабочие места, заточенный под них мелкий бизнес и услуги.
Могу ошибаться, но...
У меня практически все знакомые выехали в Европу.
Одна семья с 3-мя детьми выехала с отцом, остальные - без.
Часть отцов воюет, остальные волонтерят.
Допускаю, что не все семьи смогли решиться на разделение. И тогда Львов - это вариант для тех, кто убежал от войны и остался с семьей. Тогда это совсем не говорит о том, что они останутся во Львове. Может вернутся туда откуда уехали, может рванут за границу как только появится возможность.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 06:49
roberto dark написав: Хомякоид написав:
Согласен, поэтому левый берег для себя никогда не расматривал.
В этот раз пронесло.
То что вторгнуться через Чернобыль не ожидал, хотя были такие прогнозы.
Левый берег как раз БЕЗПЕРСПЕКТИВЕН для продвижение атаки на "центр принятия решений" ибо подорваные мосты станут непроходимой преградой, а остановиться перед Днепром и лупить по центру Киева, сквозь Печерскую лавру из систем залпового огня - это совсем не влазит ни в какие рамки даже для самых обезбашенных.
Захватыветься север Киевской области на левом берегу с Левобережным Кийовом.
Народу расказываеться про великую победу, а там идет подготовка к следующей фазе.
Года 3-5, потом лезут на правобережный Киев.
Такие были размышления.
Если бы двинули все на левый берег а правый не трогали, могли бы закрепиться.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 06:49
UA написав: Хомякоид написав:
Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
У родственников знакомая работает в ЖК с модными мопами.
Есть подъезды,где в 3 квартирах остались люди. Сейчас может вернулись - не знаю.
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