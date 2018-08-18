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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 24 кві, 2022 06:58
rjkz написав: UA написав: Хомякоид написав:
Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.
Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.
Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
У родственников знакомая работает в ЖК с модными мопами.
Есть подъезды,где в 3 квартирах остались люди. Сейчас может вернулись - не знаю.
Ну хорошо хоть признаете, что можете ОШИБАТЬСЯ. У меня тоже есть такие знакомые, дальние родственники, кто уехали с начала войны, с Украины в Польшу, Германию. И с Киева и даже со Львова ( на время
и исключительно ради безопасности детей). Все они в один голос хотят вернуться домой, в родную обитель и привычный образ жизни. Не мне вам рассказывать, что быть эмигрантом - это участь ДАААЛЕКО не для всех. Поэтому не судите по себе. Про говноработы в Германии без языка за 10 евро в час, которые им предлагали, я уже писал но это подтёрли.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 24 кві, 2022 07:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 07:00
Vlad442 написав: UA написав:
Не согласен.
Всегда большое и дорогое падало первым и росло в цене последним.
В мене повністю протилежні цифри. Модні мопи (аналогічної ліквідності, не аеродроми) дешевшали повільніше за "хрущі".
UA написав:
Обосную по сегодняшней ситуации. Эконом в более безопасных городах подберут переселенцы из того же Харькова.
Щоб купити щось непотрібне, треба продати щось непотрібне. Людей з грошами купити з нуля не так багато, і серед заможніх переселенців процент може бути навіть більше. Переселенці теж бувають різні. Не тільки економ.
У першу чергу питання міграції це питання роботи. Купити хрущік та сидіти в ньому? Люди будут орендувати, та дивитися де вони будут жити далі. Коли в Кийові не буде роботи, а у Бухаресті чи польському містечку буде, вони почнуть орендувати там, та й там і будут згодом купувати.
Влад, если Вы все-таки решитесь не останавливаться во Львове, то я рекомендую в Польше тоже не останавливаться. С нуля (или почти с нуля) начинать надо там, где больше возможностей. Польша, Словакия, Болгария, Хорватия и тп - это не обязательные промежуточные варианты. На них не стоит тратить время.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 07:14
Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд
Востаннє редагувалось roberto dark
в Нед 24 кві, 2022 07:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 07:18
Zebra написав: vitaliian написав: Олежан написав:
по одесской ездил до умани. ни безнина ни газа ни дизеля. вообще ни на одной заправке!
похожая ситуация на Юге. Паблики города где я пока нахожусь забиты вопросами где купить топливо ...
посевная будет очень успешной
ну как раз по посевной то все отлично.
все поля обработаны. все растет.
топливо у сх предприятий есть.
заезжал на мелкое предприятие, у них свой резерв 10 тонн
что у остальных, можно представить
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Додано: Нед 24 кві, 2022 07:34
Zebra написав: roberto dark написав:
Хорошо, что ещё только топлива нет. Родственники сообщили, что в сторону Белоруссии в Черниговской области и заправок физически уже многих не существует.
Это правда, большинство заправок уничтожены целенаправленно.
То что все НПЗ и нефтехранилища уничтожены целенаправлено и один за другим прошло мимо Ващего внимания?
Это и ответ, почему нет бенза.
А еще огромные потребности армии.
И это в добавок к тому, что нет былых поставок из и через беларусь.
Как-бы неудивительно.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 07:42
Zebra написав: vitaliian написав: Олежан написав:
по одесской ездил до умани. ни безнина ни газа ни дизеля. вообще ни на одной заправке!
похожая ситуация на Юге. Паблики города где я пока нахожусь забиты вопросами где купить топливо ...
посевная будет очень успешной
Вы думаете аграрии с заправок заправляются? И наверное бензином 95?
Там будет все в шеколаде, дизель и свои поставки.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 07:54
roberto dark написав:
Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд
Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 08:30
rjkz написав: roberto dark написав:
Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд
Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.
Эта деятельность во всём мире требует примерно одного и того же. Язык, репутация, знания МЕСТНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, законов, опыт предыдущих сделок, нужные связи, наработанные клиенты и "сарафанное радио" соответственно. В Израиле например, маклерская деятельность ещё и была лицезированна. А быть просто мальчиком на побегушках с ключами и вечно звонящим телефоном с рекламных обьявлений на посуточную аренду увы не весело.
У моего хорошего знакомого было 28 квартир в управлении на посутку в районе Тель-авива. Как то спросил про заработок до пандемии. Говорит примерно как у хорошего айтишника зарплата, а головных болей по более и график 24/7. Стать же лендлордом как Украине и без кредитов - это высший пилотаж и участь немногих.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 08:34
vitaliian написав: hume написав:
Я уже 100500 раз прокручивал в голове вопрос "что же движет этим еб@натом,
он при смерти и долго править не собирается, на то что с ним кто то будет после этой резни общаться, особо не рассчитывает, исходя из этого он делает то что делает.. скорее всего кроме жертв (с обоих сторон) ему от этой войны ничего не нужно. 2й вариант, власть нужно передать какому то малоизвестному или непопулярному человеку, для этого затевается войнушка которая сначала проигрывается потом приходит этот человек и войнушка выигрывается, на выборах за него все голосуют.
Следующий их лидер - Дерипаска
Пишут, что даже их(ЛисиноПотаниноДерибаскоПрохоровский) клан заставил Вову осуществить именно вторжение. Цель - активы ценой допустим в 5трлн. купить после итога всех санкций за 500млрд. Чтоб им это вообще разрешили(как и гениальным управленцам с Лубянки потратить спионеренные ~2трлн. что они в ЛондОнах спрятали) - Ямал и прочее будет управляться войсками ООН. Нарид в свою очередь будет жрать ножки Байдена с картохой со своих 6ти соток или Грыгорыча, запивать шмурдяком и носить деда на палке 9го мая.
Конечная цель - курс около 300, но как мы видим, что то пошло не так и на чёрном рынке пока и по90 доллар реально купить.
Будем посмотреть...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 08:42
Faceless написав:
До речі, я не слідкував, а оте будівництво біля Рів'єри, де спорт арену якусь хочуть зробити замість запланованої укрбудом свічки, коли почали? До лютого чи пізніше?
до
UA написав:
Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.
в модных башнях с панорамным видом, в первые дни света не было вообще. Машин под домом практически тоже. Сейчас больше, но не все.
пс. я думал местные флетлорды знают о ситуации изнутри, а не с рассказов охранников)
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 24 кві, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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