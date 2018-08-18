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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9792979397949795

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:48

  rjkz написав:
  roberto dark написав:Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд


Почему?
Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.
Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.
Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.
В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

А скиньте ссылочку на этого парня
Может я его знаю
Слышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом.
барабашов
 
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