Додано: Нед 24 кві, 2022 08:48

rjkz написав: roberto dark написав: Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд Для Влада, который к сожалению, возможно потерял в Харькове ВСЁ или почти ВСЁ, конечно же лучше в Восточной Европе не останавливаться. А ещё лучше сразу лететь в Мексику, и потом махнуть в Нью-Йорк ( говорят украинцев пускают оттуда уже без виз на территорию США). Ну и дальше всё по плану предыдущих нескольких поколений покоряющих США эмигрантов. Сначала мувером,потом права на трак и.тд



Почему?

Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.

Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.

Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.

В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда. Почему?Есть интересный персонаж в Ютьюбе - из Днепра переехал в Крым, после оккупации уехал в СЩА, немного (пару лет) ушло на раскачку, потом начал операции с недвигой во Флориде. Сейчас владеет с десяток домов. Довольно умный чувак, кстати.Я не знаю, какой у Влада бизнес помимо недвиги - может это тоже востребовано.Есть масса востребованных профессий и навыков. Не только траки/ННА/.../Юбер.В том числе есть много людей и компаний, которые профессионально занимаются рентным бизнесом. Им нужно много разного рода персонала. Это тоже вариант - заниматься тем-же самым, но не для себя, а за зп. Это-ж не навсегда.

А скиньте ссылочку на этого парняМожет я его знаюСлышал про одного риэлтора нашего днепропетровского, довольно удачливого, при янеке бывало и по 8 сделок в месяц проводил при тех ценах и 5% агентству, так он женился в 13м, ребёнок в 14м, "всё хорошо" в 15м, и в 16м он уже в США непонятно как с семьёй и до сих пор там миллионером не стал и более того выучился на айтишника ибо там круг риэлторов для эмигрантов вроде закрыт. Хотя возможно лет за 10 с побегушек он бы куда то возможно дорос. Но он проел там пару кирпичей, получил совсем другое образование(у нас вышка у него была химической) и не стал (пока!) миллионером-Лэндлордом.