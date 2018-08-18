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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 19:47

  Zebra написав:Странно, что вообще раньше не вернулись. В Киеве по сути и прилетов не было.

Смотря с чем сравнивать, если с Черниговым, то по сути да. Киевские пригороды остановили орду и приняли на себя весь удар.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну от чесно я навіть не уявляю , де зараз в Києві можуть реально працювати оті 2 млн жителів ( Кличко порахував якось ) . Навіть торгівля роздрібна проблематична в повних об"ємах , логістика - від нових постачальників до нових шляхів , а склади ... Ці 2 млн ще прогодувати не так просто ... Навіть за їх гроші . Дітей ніде подіти ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:17

  roberto dark написав:
  hume написав:
  Zebra написав:Странно, что вообще раньше не вернулись. В Киеве по сути и прилетов не было.

Смотря с чем сравнивать, если с Черниговым, то по сути да. Киевские пригороды остановили орду и приняли на себя весь удар.

Пригороды Киева были кинуты "на заклание" из-за безисходности. Если бы ранее, как уже писал на другой ветке zebra, подготовились по-нормальному к защите границ со стороны Белоруссии с укреплениями, рвами, минированием ит.д., то этого можно было избежать. Интересно что с внешней разведкой в Украине?(( Неужели за территорией Белоруссии никто не следил до момента вторжения оттуда :?

Этим вопросом тоже каждый задаётся (я надеюсь), предположения были, но всё таки это же Беларусь., типа "третья стран", и вот за такую недальновидность кто-то должен поплатиться, а то получается, что за этот проёб заплатили жители пригорода. Но есть б0льший вопрос к их входу с юга, вот тут опетлять фразами: "мы не ждали", "там же другое осударство" и тд не смогут, а теперь по факту отдали город на съедение этой падали и превосходный плацдарм для наступления.

К самому поведению президента вопросов нет, поднял боевой дух всем, от военных до гражданских. Но вот чистить высокопоставленных силовиков (и не только) теперь придётся в военных услових с катастрофическим недостатком времени. Засело у нас этой падали сильно много.
Востаннє редагувалось hume в Суб 23 кві, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 20:26

  Puente написав:Ну от чесно я навіть не уявляю , де зараз в Києві можуть реально працювати оті 2 млн жителів ( Кличко порахував якось ) . Навіть торгівля роздрібна проблематична в повних об"ємах , логістика - від нових постачальників до нових шляхів , а склади ... Ці 2 млн ще прогодувати не так просто ... Навіть за їх гроші . Дітей ніде подіти ...

тут интересную картину наблюдал, именно где-то к середине войны, когда основная масса людей из Киева выехала. А ситуация заключалась в том, что прилавки больших магазов типа Метро оказались полные, а покупателей нет. То есть в городе, который всегда был расчитан на 4 млн осталось около 1-1,5. Все знакомые, которые остались делились инфо сколько человек осталось в их доме. Цифры были от 20%до 50% в каждом доме. Более 50% нигде не бло. В одном доме на 140 квартир вообще около 12-15 жилых квартир осталось.

ПС
Вернулись ярмарки и в частная торовля. Пооткрывались мелкие мясные продуктовые магазинчики, правда с уполовиненым товаром, говорят что загружены на фронт на 110%, поэтому товар уполовинен и многих наименованийиз довоенного периорда просто нет
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:28

Дворик на Оболони

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Faceless написав:За модні не скажу, а от в "звичайні" ЖК та лампові хрущики/чешечки люди повертаються активно

сегодня решил прогуляться к набережной на никольской слободке. Шёл от Новуса на Левобережке через Шептицкого, Аболмасова, Комбинатную, саму набережную и к Солнечной Ривьре. Сначала окуел от движения на Шептицкого, потом окуел от парковки на Аболмасова, это там где въезд в Русановскую гавнь, кассиопею, фрэнли хаус и какой то ещё новострой от укрбуда, там вседа парковались в два ряда, так вот сегодня там паркуются тоже в два ряда. Ещё две недели назад машин вообще не было, то есть вообще не стояла ни одна машина вдоль всей улицы Аболмасова. На набережной такой движение людей, что если бы не было сми то вряд-ли кто то мог и подумать о том пздце, который прямо сейчс происходит в стране. Парковка возле модного жк Солнечная Ривьера тоже забита, пааркивки правда у них нет, но обочина от выставочноо центра вся занята
До речі, я не слідкував, а оте будівництво біля Рів'єри, де спорт арену якусь хочуть зробити замість запланованої укрбудом свічки, коли почали? До лютого чи пізніше?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 06:49

  UA написав:
  Хомякоид написав:Никто не пишет, я так понимаю никому КРН не интересен.

Обсуждать как именно будет снижаться КРЖН?
Сначала упадут цены в модных домах.
Эконом будет падать медленнее.

Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.


У родственников знакомая работает в ЖК с модными мопами.
Есть подъезды,где в 3 квартирах остались люди. Сейчас может вернулись - не знаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:42

  Faceless написав:До речі, я не слідкував, а оте будівництво біля Рів'єри, де спорт арену якусь хочуть зробити замість запланованої укрбудом свічки, коли почали? До лютого чи пізніше?

до
  UA написав:Общался с охранником модного ЖК.
Говорю ему вон люди начали возвращается, показывая свет в окнах.
Он ответил что эти окна с 24.02 круглосуточно светятся.
Ещё сказал, что управляющая компания платит охранной фирме только часть денег, потому с мая вероятно будут снимать пост.

в модных башнях с панорамным видом, в первые дни света не было вообще. Машин под домом практически тоже. Сейчас больше, но не все.

пс. я думал местные флетлорды знают о ситуации изнутри, а не с рассказов охранников)
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 24 кві, 2022 08:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:54

  rjkz написав:Влад, если Вы все-таки решитесь не останавливаться во Львове, то я рекомендую в Польше тоже не останавливаться. С нуля (или почти с нуля) начинать надо там, где больше возможностей. Польша, Словакия, Болгария, Хорватия и тп - это не обязательные промежуточные варианты. На них не стоит тратить время.

Если у мигранта есть деньги для покупки недвижимости и бизнеса, то Хорватия и Словения именно то что нужно.

В связи с высокой вероятностью развязывания рф ядерной войны лучший вариант Австралия.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:01

  Ромасик написав:в модных башнях с панорамным видом, в первые дни света не было вообще. Машин под домом практически тоже. Сейчас больше, но не все.

пс. я думал местные флетлорды знают о ситуации изнутри, а не с рассказов охранников)

Это как? Поквартирный обход?
Не сочтите за хамство, но в вашей локации (на Позняках- Осокорках) нет реально модных домов.
UA
 
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