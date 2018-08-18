RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:08

  UA написав:В связи с высокой вероятностью развязывания рф ядерной войны лучший вариант Австралия.

В связи с угрозами пропагандонов с раша тв, о бомбежках Нью-Йорка семитонными ядерными бомбами , Австралия и Новая Зеландия и правда выглядят как самые безопасные места для эмиграции. У нас цахал давно уже готовятся к третьей мировой с использованием ЯО.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 877
З нами з: 04.06.19
Подякував: 217 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:10

rjkz
Кстати это Азимов если мутит так с кривым бетоном(фанерой и гипсом по ихнему) - то может у него какие завязки на наших тамошних "братков"
Прибыльный чересчур бизнес в штатах давно занят макаронниками и евреями.
У нас тоже так с Сетама неплохо подымали люди, мои хорошие знакомые. Но это надо старых жильцов же выкидывать, многие против, карма потом у дельца будет не ахти, рачком много у нас болеют, экология то швах...
Почитайте в нете про нашего мэра и его команду. Особенно силовой блок(Мишу К.). Это вершина такого айсберга.
барабашов
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 16.06.15
Подякував: 223 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 10:30

  UA написав:
  Damien написав:Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения.
Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской

Одни за вариант - восстановят, другие утверждают - снесут.
Думаю оставят стоять как есть.

З будинками яки визначили не придатними до оновлення буде щось подібне круші з вибухом газу у 2020. Довго буди стояти як є, відріжуть комунікації, якщо є небезпека обвалення встановлять роспорки, відгородять парканом і буде стояти декілька років розселяючи мешканців і компенсація на умовах втрачання прав власності на квартиру в зруйнованому будинку. Поки терміни судової давності 3 роки не пройдуть. Потім притиснуть найбільш стійкіх власників і примусять згодитись на компенсацію. Далі права на будинок передадуть забудовнику, який вирішить зносити чи відновлювати. Але навіть якщо відновлення буде то з примусовим відселенням та відчудженням.
v0f41k
 
Повідомлень: 478
З нами з: 14.11.08
Подякував: 176 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9789979097919792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2198, 2199, 2200
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21998 6261586
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 кві, 2022 11:25
v0f41k
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2160732
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34431
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2378)
24.04.2022 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.