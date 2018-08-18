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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 кві, 2022 10:08
UA написав:
В связи с высокой вероятностью развязывания рф ядерной войны лучший вариант Австралия.
В связи с угрозами пропагандонов с раша тв, о бомбежках Нью-Йорка семитонными ядерными бомбами , Австралия и Новая Зеландия и правда выглядят как самые безопасные места для эмиграции. У нас цахал давно уже готовятся к третьей мировой с использованием ЯО.
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roberto dark
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:10
rjkz
Кстати это Азимов если мутит так с кривым бетоном(фанерой и гипсом по ихнему) - то может у него какие завязки на наших тамошних "братков"
Прибыльный чересчур бизнес в штатах давно занят макаронниками и евреями.
У нас тоже так с Сетама неплохо подымали люди, мои хорошие знакомые. Но это надо старых жильцов же выкидывать, многие против, карма потом у дельца будет не ахти, рачком много у нас болеют, экология то швах...
Почитайте в нете про нашего мэра и его команду. Особенно силовой блок(Мишу К.). Это вершина такого айсберга.
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барабашов
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:30
UA написав: Damien написав:
Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения.
Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской
Одни за вариант - восстановят, другие утверждают - снесут.
Думаю оставят стоять как есть.
З будинками яки визначили не придатними до оновлення буде щось подібне круші з вибухом газу у 2020. Довго буди стояти як є, відріжуть комунікації, якщо є небезпека обвалення встановлять роспорки, відгородять парканом і буде стояти декілька років розселяючи мешканців і компенсація на умовах втрачання прав власності на квартиру в зруйнованому будинку. Поки терміни судової давності 3 роки не пройдуть. Потім притиснуть найбільш стійкіх власників і примусять згодитись на компенсацію. Далі права на будинок передадуть забудовнику, який вирішить зносити чи відновлювати. Але навіть якщо відновлення буде то з примусовим відселенням та відчудженням.
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