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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 кві, 2022 10:08
UA написав:
В связи с высокой вероятностью развязывания рф ядерной войны лучший вариант Австралия.
В связи с угрозами пропагандонов с раша тв, о бомбежках Нью-Йорка семитонными ядерными бомбами , Австралия и Новая Зеландия и правда выглядят как самые безопасные места для эмиграции. У нас цахал давно уже готовятся к третьей мировой с использованием ЯО.
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roberto dark
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:10
rjkz
Кстати это Азимов если мутит так с кривым бетоном(фанерой и гипсом по ихнему) - то может у него какие завязки на наших тамошних "братков"
Прибыльный чересчур бизнес в штатах давно занят макаронниками и евреями.
У нас тоже так с Сетама неплохо подымали люди, мои хорошие знакомые. Но это надо старых жильцов же выкидывать, многие против, карма потом у дельца будет не ахти, рачком много у нас болеют, экология то швах...
Почитайте в нете про нашего мэра и его команду. Особенно силовой блок(Мишу К.). Это вершина такого айсберга.
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барабашов
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Додано: Нед 24 кві, 2022 10:30
UA написав: Damien написав:
Был я возле этого дома на Чернобыльской, не увидел ничего там критичного. Знаю пример, когда выгоревший до тла(гипсовые межкомнатные перегородки на всех этажах лежали на полу в виде кучек песка, алюминиевые сковородки лежали в виде слитков) панельный дом восстановили. А тут - в разы меньше повреждения.
Думаю, что когда дойдет до дела, то будут восстанавливать дом на Чернобыльской
Одни за вариант - восстановят, другие утверждают - снесут.
Думаю оставят стоять как есть.
З будинками яки визначили не придатними до оновлення буде щось подібне круші з вибухом газу у 2020. Довго буди стояти як є, відріжуть комунікації, якщо є небезпека обвалення встановлять роспорки, відгородять парканом і буде стояти декілька років розселяючи мешканців і компенсація на умовах втрачання прав власності на квартиру в зруйнованому будинку. Поки терміни судової давності 3 роки не пройдуть. Потім притиснуть найбільш стійкіх власників і примусять згодитись на компенсацію. Далі права на будинок передадуть забудовнику, який вирішить зносити чи відновлювати. Але навіть якщо відновлення буде то з примусовим відселенням та відчудженням.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 17:47
UA написав: Ромасик написав:
в модных башнях с панорамным видом, в первые дни света не было вообще. Машин под домом практически тоже. Сейчас больше, но не все.
пс. я думал местные флетлорды знают о ситуации изнутри
, а не с рассказов охранников)
Это как? Поквартирный обход?
Не сочтите за хамство, но в вашей локации (на Позняках- Осокорках) нет реально модных домов.
а как же Славутич и Риверсайд?
Ситуация изнутри: контроль за движением народа начиная от лестничной площадки, заканчивая придомовой территорией. Удачный момент познакомиться с соседями.
Обычно модные мопы состоят из нескольких башен, поэтому одна башня видит, сколько светщихся окон в других. Мне даже показалось, некоторым бащням настойчиво сказали придерживаться светомаскировки. Или самим было стремно.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 19:47
roberto dark написав: UA написав:
В связи с высокой вероятностью развязывания рф ядерной войны лучший вариант Австралия.
В связи с угрозами пропагандонов с раша тв, о бомбежках Нью-Йорка семитонными ядерными бомбами , Австралия и Новая Зеландия и правда выглядят как самые безопасные места для эмиграции. У нас цахал давно уже готовятся к третьей мировой с использованием ЯО.
У разі ядерної війни між Західом та Росією, все у світі буде Китай. Він буде єдиний володар технологій, та буде мате контроль над усіма ресурсами у світі. Мономир. Велика Китайська Імперія.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 кві, 2022 21:44
Faceless написав:
до речі, я не слідкував, а оте будівництво біля Рів'єри, де спорт арену якусь хочуть зробити замість запланованої укрбудом свічки, коли почали? До лютого чи пізніше?
Арену по сути строить не начали, поставили забор с рекламой и вывезли часть мусора с участка. Проект был хороший...эх
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Додано: Нед 24 кві, 2022 22:14
Vlad442 написав:
У разі ядерної війни між Західом та Росією, все у світі буде Китай. Він буде єдиний володар технологій, та буде мате контроль над усіма ресурсами у світі. Мономир. Велика Китайська Імперія.
Китай не владеет технологиями, пока что он только копирует.
Китай завалится без экспорта в европку и рашку. Ну и США. Вы где-то их вообще потеряли.
и бомбы вроде измеряются не в массе, а мощности - непонятно что такое семитонная бомба.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 24 кві, 2022 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 22:16
Ромасик написав:
а как же Славутич и Риверсайд?
На всем левобережье единственное место где обитали жирные коты это Riviera Riverside на Окипной.
На ПОХе RiverStone а не Риверсайд.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 22:22
UA написав: Ромасик написав:
а как же Славутич и Риверсайд?
На всем левобережье единственное место где обитали жирные коты это Riviera Riverside на Окипной.
На ПОХе RiverStone а не Риверсайд.
точно, я их путаю)) Риверстоун имел в виду.
Ну значит еще обитали и коты не такие жирные. И та Ривьера Укрбуда...
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Додано: Нед 24 кві, 2022 23:21
UA написав: rjkz написав:
Влад, если Вы все-таки решитесь не останавливаться во Львове, то я рекомендую в Польше тоже не останавливаться. С нуля (или почти с нуля) начинать надо там, где больше возможностей. Польша, Словакия, Болгария, Хорватия и тп - это не обязательные промежуточные варианты. На них не стоит тратить время.
Если у мигранта есть деньги для покупки недвижимости и бизнеса, то Хорватия и Словения именно то что нужно.
В связи с высокой вероятностью развязывания рф ядерной войны лучший вариант Австралия.
Ну да, самая удаленная точка на Земле от Украины.
Но если рп будет бить по США, то ракеты через Северный полюс пойдут и Канаду, а там ПРО.
Если начнется тотальная ЯВ, то надо с Маском договариваться, чтобы на Марс забрал. шЮтка.
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