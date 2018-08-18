Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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барабашов написав:rjkz Кстати это Азимов если мутит так с кривым бетоном(фанерой и гипсом по ихнему) - то может у него какие завязки на наших тамошних "братков" Прибыльный чересчур бизнес в штатах давно занят макаронниками и евреями. У нас тоже так с Сетама неплохо подымали люди, мои хорошие знакомые. Но это надо старых жильцов же выкидывать, многие против, карма потом у дельца будет не ахти, рачком много у нас болеют, экология то швах... Почитайте в нете про нашего мэра и его команду. Особенно силовой блок(Мишу К.). Это вершина такого айсберга.
Я давно смотрю его канал - что-то мне нравится, что-то неприемлемо. Есть очень много интересных моментов. И чувак порой нестандартные решения принимает. В разных странах разная этика и мораль. Японцы - это вообще нечто, такое ощущение, что инопланетяне. Не сравнивайте миллионный Днепр с 400 миллионной страной. В крупных городах такое врядли легко доступно, а он в провинциальном городке Флориды. К тому-же, он выкупает то, что итак итак заберет банк, но спасает кредитную историю и рейтинг людей + дает им чуть больще, чем если их жилье уйдет на форкложе (принудительное отчуждение). Им это выгодно, ему выгодно. Эмоции - это другое.