На всем левобережье единственное место где обитали жирные коты это Riviera Riverside на Окипной.
На ПОХе RiverStone а не Риверсайд.
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Додано: Нед 24 кві, 2022 22:16
Додано: Нед 24 кві, 2022 22:22
точно, я их путаю)) Риверстоун имел в виду.
Ну значит еще обитали и коты не такие жирные. И та Ривьера Укрбуда...
Додано: Нед 24 кві, 2022 23:34
Я давно смотрю его канал - что-то мне нравится, что-то неприемлемо. Есть очень много интересных моментов. И чувак порой нестандартные решения принимает.
В разных странах разная этика и мораль. Японцы - это вообще нечто, такое ощущение, что инопланетяне.
Не сравнивайте миллионный Днепр с 400 миллионной страной. В крупных городах такое врядли легко доступно, а он в провинциальном городке Флориды.
К тому-же, он выкупает то, что итак итак заберет банк, но спасает кредитную историю и рейтинг людей + дает им чуть больще, чем если их жилье уйдет на форкложе (принудительное отчуждение). Им это выгодно, ему выгодно. Эмоции - это другое.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 кві, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 кві, 2022 11:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нах волонтёрам Тесла? Им гонять между городами нужно.
Додано: Пон 25 кві, 2022 15:25
Додано: Пон 25 кві, 2022 15:28
Простите за оффтоп орки подходят к Кр.рогу и Запорожью
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