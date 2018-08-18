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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9786978797889789

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:16

  Ромасик написав:а как же Славутич и Риверсайд?

На всем левобережье единственное место где обитали жирные коты это Riviera Riverside на Окипной.
На ПОХе RiverStone а не Риверсайд.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 22:22

  UA написав:
  Ромасик написав:а как же Славутич и Риверсайд?

На всем левобережье единственное место где обитали жирные коты это Riviera Riverside на Окипной.
На ПОХе RiverStone а не Риверсайд.

точно, я их путаю)) Риверстоун имел в виду.
Ну значит еще обитали и коты не такие жирные. И та Ривьера Укрбуда...
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 23:34

  барабашов написав:rjkz
Кстати это Азимов если мутит так с кривым бетоном(фанерой и гипсом по ихнему) - то может у него какие завязки на наших тамошних "братков"
Прибыльный чересчур бизнес в штатах давно занят макаронниками и евреями.
У нас тоже так с Сетама неплохо подымали люди, мои хорошие знакомые. Но это надо старых жильцов же выкидывать, многие против, карма потом у дельца будет не ахти, рачком много у нас болеют, экология то швах...
Почитайте в нете про нашего мэра и его команду. Особенно силовой блок(Мишу К.). Это вершина такого айсберга.


Я давно смотрю его канал - что-то мне нравится, что-то неприемлемо. Есть очень много интересных моментов. И чувак порой нестандартные решения принимает.
В разных странах разная этика и мораль. Японцы - это вообще нечто, такое ощущение, что инопланетяне.
Не сравнивайте миллионный Днепр с 400 миллионной страной. В крупных городах такое врядли легко доступно, а он в провинциальном городке Флориды.
К тому-же, он выкупает то, что итак итак заберет банк, но спасает кредитную историю и рейтинг людей + дает им чуть больще, чем если их жилье уйдет на форкложе (принудительное отчуждение). Им это выгодно, ему выгодно. Эмоции - это другое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:24

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Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 кві, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нах волонтёрам Тесла? Им гонять между городами нужно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:25

  hume написав:Нах волонтёрам Тесла? Им гонять между городами нужно.

А что топливо появилось на заправках?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 15:28

Простите за оффтоп орки подходят к Кр.рогу и Запорожью

Подойдут не подойдут неизвестно но может быть наплыв беженцев в киевскую область (и др области центральной Украины)

В сумме население этих городов >1млн
К моему отцу уже несколько человек из кр.рога обращались в поисках жилья... Это не для паники, а для общего понимания что происходит.

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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:00

  hume написав:Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.

Двинутся туда где есть свободное жильё. На западную переместилось примерно 3 млн человек, что примерно составляет 30% от их собственного населения. Мягко говоря не мало.
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