Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.
Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ. Вивчити українську хочуть/можуть не всі. У деяких людей зі Сходу є певні стереотипи. Довше їхати, довше повертатися - більшість розраховують невдовзі повернутися. Київ зараз для біженців може бути дуже привабливим місцем - людей мало, дешево житло, його багато, може навіть простіше з роботою, принаймні для жінок, яких зараз дефіцит у країні.
Про людей мало - то вже ніт. На вихідних було не проштовхнутися
Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.
Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.
Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.
Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.
Вірю, але деякі стереотипи існують. Крім того, можно провести паралелі - багато біженців осіли у Польщі, а не поїхали до Франції. Близько, та схожий менталітет.
Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.
Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.
Вірю, але деякі стереотипи існують. Крім того, можно провести паралелі - багато біженців осіли у Польщі, а не поїхали до Франції. Близько, та схожий менталітет.
Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.