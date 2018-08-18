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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  hume написав:Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.

Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ. Вивчити українську хочуть/можуть не всі. У деяких людей зі Сходу є певні стереотипи. Довше їхати, довше повертатися - більшість розраховують невдовзі повернутися.
Київ зараз для біженців може бути дуже привабливим місцем - людей мало, дешево житло, його багато, може навіть простіше з роботою, принаймні для жінок, яких зараз дефіцит у країні.
Про людей мало - то вже ніт. На вихідних було не проштовхнутися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.

Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:39

  Василь-Рівне написав:
  Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.

Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.

Вірю, але деякі стереотипи існують.
Крім того, можно провести паралелі - багато біженців осіли у Польщі, а не поїхали до Франції. Близько, та схожий менталітет.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:04

російськомовні російськомоним рознь. Одна справа російськомовний з Києва, інша - з Маріуполя. Та й на західній у деяких людей можуть бути нерви на межі та тимчасово понижена толерантність
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:12

  Vlad442 написав:
  Василь-Рівне написав:
  Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.

Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.

Вірю, але деякі стереотипи існують.
Крім того, можно провести паралелі - багато біженців осіли у Польщі, а не поїхали до Франції. Близько, та схожий менталітет.

Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:30

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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:50

Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.[/quote]
а зачем было выезжать из львова. Люди с более опасных мест не сорвались ещё семьями.Хотя конечно это ваше дело.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Львова не было угрозы оккупации и уличных боев. Чего убегать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:03

  konstantin kirovograd написав:
Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.

а зачем было выезжать из львова. Люди с более опасных мест не сорвались ещё семьями.Хотя конечно это ваше дело.

Я висловлював свою позицію, що "біженці" зі Львова (та інших безпечних міст ЗУ) гарно виспалися, поїли, та поїхали на границю стояти у черзі, тоді як справжні біженці з горячих регіонів голі-босі, не спавши, з переповненого потяга стояли на морозі зайві декілька годин. Потім ці "біженці" займали житло, їли безкоштовні обіди, отримували грошову допомогу.
Коли б вони пустили безкоштовно людей до своєї квартири у Львові.., а так вони сиділи на двух стільцях, дуже заважаючи справжнім біженцям. Дуже було неприємно.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:19

  Investor_K написав:У Львова не было угрозы оккупации и уличных боев. Чего убегать?

у Львова наразі ризик не менший ніж в Києві, як мінімум, ракетних обстрілів, як максимум, удару тактичною ядерною зброєю
DmitryK
 
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