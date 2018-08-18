Vlad442 написав:konstantin kirovograd написав:Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.
а зачем было выезжать из львова. Люди с более опасных мест не сорвались ещё семьями.Хотя конечно это ваше дело.
Я висловлював свою позицію, що "біженці" зі Львова (та інших безпечних міст ЗУ) гарно виспалися, поїли, та поїхали на границю стояти у черзі, тоді як справжні біженці з горячих регіонів голі-босі, не спавши, з переповненого потяга стояли на морозі зайві декілька годин. Потім ці "біженці" займали житло, їли безкоштовні обіди, отримували грошову допомогу.
Коли б вони пустили безкоштовно людей до своєї квартири у Львові.., а так вони сиділи на двух стільцях, дуже заважаючи справжнім біженцям. Дуже було неприємно.
Я згоден з вами, але моїх родичів вивезли бусом, без черги на кордоні і вони не займали житло для біженців, не користувались безкоштовними послугами чи допомогою. У пенсійномц віці навіть просто сирени декілька разів на день можуть викликати значне погіршення здоров'я, особливо у сердечників. Молодим і здоровим тікати за кордон - це ганьба звичайно. Чув і про такі випадки через кордон Молдови за 3-5000$.
Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт?
P.S Пів квартири батька віддали для проживання віруючим біженцям з луганської області.