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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9788978997909791

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:53

  Vlad442 написав:
  konstantin kirovograd написав:
Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.

а зачем было выезжать из львова. Люди с более опасных мест не сорвались ещё семьями.Хотя конечно это ваше дело.

Я висловлював свою позицію, що "біженці" зі Львова (та інших безпечних міст ЗУ) гарно виспалися, поїли, та поїхали на границю стояти у черзі, тоді як справжні біженці з горячих регіонів голі-босі, не спавши, з переповненого потяга стояли на морозі зайві декілька годин. Потім ці "біженці" займали житло, їли безкоштовні обіди, отримували грошову допомогу.
Коли б вони пустили безкоштовно людей до своєї квартири у Львові.., а так вони сиділи на двух стільцях, дуже заважаючи справжнім біженцям. Дуже було неприємно.

Я згоден з вами, але моїх родичів вивезли бусом, без черги на кордоні і вони не займали житло для біженців, не користувались безкоштовними послугами чи допомогою. У пенсійномц віці навіть просто сирени декілька разів на день можуть викликати значне погіршення здоров'я, особливо у сердечників. Молодим і здоровим тікати за кордон - це ганьба звичайно. Чув і про такі випадки через кордон Молдови за 3-5000$.

Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт?

P.S Пів квартири батька віддали для проживання віруючим біженцям з луганської області.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 25 кві, 2022 21:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:00

  roberto dark написав:Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт
только вы и эти ребята...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:06

  vitaliian написав:
  roberto dark написав:Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт
только вы и эти ребята...

И ещё один в ролике с бурятом.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 21:23

  UA написав:Дойчланд с июня месяца приглашает всех беженцев из Украины на биржу труда.
arbeiten arbeiten!

В догонку https://minfin.com.ua/2022/04/25/84343627/

Многие беженцы этого ждут с нетерпением. За 10+ евро в час готовы работать многие.
Основные проблемы у наших - язык и нострификация+подтверждение дипломов.
С нашиии дипломами вроде бы как немцы хотят проблему разрулить. Упростят ли требования к языку （не ниже в1） - вот в чем вопрос.
Кстати, к лету в Германии намечаются месячные проездные за 9 евро на все нескоростные электрички, а соцпомощь предлагают повысить на 30%. Правда с пособием проблемма - надо будет не менее 5 раз в месяц являться по поводу поиска работы в соответствующие службы.
antey1969
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