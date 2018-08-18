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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:53
Vlad442 написав: konstantin kirovograd написав:
Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.
а зачем было выезжать из львова. Люди с более опасных мест не сорвались ещё семьями.Хотя конечно это ваше дело.
Я висловлював свою позицію, що "біженці" зі Львова (та інших безпечних міст ЗУ) гарно виспалися, поїли, та поїхали на границю стояти у черзі, тоді як справжні біженці з горячих регіонів голі-босі, не спавши, з переповненого потяга стояли на морозі зайві декілька годин. Потім ці "біженці" займали житло, їли безкоштовні обіди, отримували грошову допомогу.
Коли б вони пустили безкоштовно людей до своєї квартири у Львові.., а так вони сиділи на двух стільцях, дуже заважаючи справжнім біженцям. Дуже було неприємно.
Я згоден з вами, але моїх родичів вивезли бусом, без черги на кордоні і вони не займали житло для біженців, не користувались безкоштовними послугами чи допомогою. У пенсійномц віці навіть просто сирени декілька разів на день можуть викликати значне погіршення здоров'я, особливо у сердечників. Молодим і здоровим тікати за кордон - це ганьба звичайно. Чув і про такі випадки через кордон Молдови за 3-5000$.Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт?
P.S Пів квартири батька віддали для проживання віруючим біженцям з луганської області.
Востаннє редагувалось roberto dark
в Пон 25 кві, 2022 21:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:00
roberto dark написав:
Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт
только вы и эти ребята...
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:06
vitaliian написав: roberto dark написав:
Цікаво із постійних дописувачів на цій гілці, хто-небудь окрім УСПІХА ще вступив у лави ЗСУ та пішов на фронт
только вы и эти ребята...
И ещё один в ролике с бурятом.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 21:23
Многие беженцы этого ждут с нетерпением. За 10+ евро в час готовы работать многие.
Основные проблемы у наших - язык и нострификация+подтверждение дипломов.
С нашиии дипломами вроде бы как немцы хотят проблему разрулить. Упростят ли требования к языку （не ниже в1） - вот в чем вопрос.
Кстати, к лету в Германии намечаются месячные проездные за 9 евро на все нескоростные электрички, а соцпомощь предлагают повысить на 30%. Правда с пособием проблемма - надо будет не менее 5 раз в месяц являться по поводу поиска работы в соответствующие службы.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 06:13
roberto dark написав:
Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.
Племінниця - виїхали з чоловіком і крихітною дитинкою, при грубих грошах на престижному авто - об'їхали пів Європи ( до речі для них, тобто біженців, в кожній країні бекоштовний готель з безкоштовними сніданками протягом тижня ) тобто тиждень Німеччина, тиждень Іспанія і т.д. - вже плаче, каже так, тут дуже гарно, але так хочеться додому, тобто будуть повертатись 100%.
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