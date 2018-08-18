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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 кві, 2022 18:23
Vlad442 написав: hume написав:
Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.
Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ. Вивчити українську хочуть/можуть не всі. У деяких людей зі Сходу є певні стереотипи. Довше їхати, довше повертатися - більшість розраховують невдовзі повернутися.
Київ зараз для біженців може бути дуже привабливим місцем - людей мало, дешево житло, його багато, може навіть простіше з роботою, принаймні для жінок, яких зараз дефіцит у країні.
Про людей мало - то вже ніт. На вихідних було не проштовхнутися
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Додано: Пон 25 кві, 2022 18:31
Vlad442 написав:
Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.
Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 06:13
roberto dark написав:
Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.
Племінниця - виїхали з чоловіком і крихітною дитинкою, при грубих грошах на престижному авто - об'їхали пів Європи ( до речі для них, тобто біженців, в кожній країні бекоштовний готель з безкоштовними сніданками протягом тижня ) тобто тиждень Німеччина, тиждень Іспанія і т.д. - вже плаче, каже так, тут дуже гарно, але так хочеться додому, тобто будуть повертатись 100%.
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Додано: Вів 26 кві, 2022 07:58
оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку
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