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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  hume написав:Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.

Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ. Вивчити українську хочуть/можуть не всі. У деяких людей зі Сходу є певні стереотипи. Довше їхати, довше повертатися - більшість розраховують невдовзі повернутися.
Київ зараз для біженців може бути дуже привабливим місцем - людей мало, дешево житло, його багато, може навіть простіше з роботою, принаймні для жінок, яких зараз дефіцит у країні.
Про людей мало - то вже ніт. На вихідних було не проштовхнутися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 18:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ.

Жодних проблем. Ми гостинні, освідчени з високим рівнем культури та поваги до кожного українця, в тому числі і до російськомовного переселенця - жодних проблем, лише допомога, співчуття, доброзичливість.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 06:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Мій батько із Польщі вже 2й місяць вмовляє мене, щоб я йому дозволив повернутись у Львів, хоча я відверто проти. Родичі та знайомі, хто виїжджали до Польщі зі Львову пересидіти, майже усі вже повернулись або планують найближчим часом.

Племінниця - виїхали з чоловіком і крихітною дитинкою, при грубих грошах на престижному авто - об'їхали пів Європи ( до речі для них, тобто біженців, в кожній країні бекоштовний готель з безкоштовними сніданками протягом тижня ) тобто тиждень Німеччина, тиждень Іспанія і т.д. - вже плаче, каже так, тут дуже гарно, але так хочеться додому, тобто будуть повертатись 100%.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 07:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:45

  DmitryK написав:оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку

В Нидерландах размещают вообще в каютах кораблей, стоящих в порту. Подруга жены так живет. Мы ее между собой теперь называем Боцман
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:10

  DmitryK написав:оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку

бесплатные (оплачены всякими красными крестами) есть, но все заняты. При чем оплачены чуть-ли не на год.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 13:13

Vlad442 написав:
  hume написав:Думаю основная масса по старинке двинется на западную Украину.

Основної масі російськомовного населення Схода буде не дуже комфортно у ЗУ. Вивчити українську хочуть/можуть не всі. У деяких людей зі Сходу є певні стереотипи. Довше їхати, довше повертатися - більшість розраховують невдовзі повернутися.
Київ зараз для біженців може бути дуже привабливим місцем - людей мало, дешево житло, його багато, може навіть простіше з роботою, принаймні для жінок, яких зараз дефіцит у країні.
Про людей мало - то вже ніт. На вихідних було не проштовхнутися

им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:03

Ромасик червоний хрест допомагає тяжко/ невиліковно хворим людям. Дочка волонтерить- перекладає для ЧХ. На інвалідних візках, потребуючі діалізу і т.і. ЧХ просто біженцями не займаються. Дійсно, винаймають не самі погані готелі( кращі, ніж для " просто біженців"), але не дай Боже бути іхніми "подопечними".
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:39

  Ромасик написав:им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.


в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 14:45

  Wisznia2021 написав:Ромасик червоний хрест допомагає тяжко/ невиліковно хворим людям. Дочка волонтерить- перекладає для ЧХ. На інвалідних візках, потребуючі діалізу і т.і. ЧХ просто біженцями не займаються. Дійсно, винаймають не самі погані готелі( кращі, ніж для " просто біженців"), але не дай Боже бути іхніми "подопечними".

Красный крест помогает беженцам
Ромасик
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