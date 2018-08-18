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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15
ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:16
DmitryK написав:
оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку
не надо ляля
мои сидят уже месяц в Болгарии на берегу моря, 4* с полным питанием
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Олежан
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:20
vitaliian написав:
ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
т.е. все еще впереди
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Олежан
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Додано: Вів 26 кві, 2022 16:49
Олежан написав: DmitryK написав:
оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку
не надо ляля
мои сидят уже месяц в Болгарии на берегу моря, 4* с полным питанием
все бесплатно до конца мая
Как им там после Макс Рояля? Тяжелова-то? Или терпят, пока бесплатно?
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airmax78
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Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28
striped написав: Ромасик написав:
им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.
в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги
До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
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Faceless
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Додано: Вів 26 кві, 2022 18:24
airmax78 написав:
Как им там после Макс Рояля? Тяжелова-то? Или терпят, пока бесплатно?
привыкли уже
но а если серьезно, номер хороший, кормят вкусно, клубника шикарная по 36 грн за 250 грамм, +22
все же лучше чем с летающими ракетами над головой
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Олежан
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