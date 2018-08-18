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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9788978997909791

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15

ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:16

  DmitryK написав:оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку


не надо ляля
мои сидят уже месяц в Болгарии на берегу моря, 4* с полным питанием
все бесплатно до конца мая
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:20

  vitaliian написав:ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей

т.е. все еще впереди
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:49

  Олежан написав:
  DmitryK написав:оці всі басні про безкоштовні готелі в кожній країні. для розуміння, зараз безкоштовне житло це десь якісь або реально знайомі чи родичі, чи школи та спортзали... відповідально кажу що тиждень готелів це брєд, так було хіба на самому початку


не надо ляля
мои сидят уже месяц в Болгарии на берегу моря, 4* с полным питанием
все бесплатно до конца мая

Как им там после Макс Рояля? Тяжелова-то? Или терпят, пока бесплатно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28

  striped написав:
  Ромасик написав:им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.


в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги :)

До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как им там после Макс Рояля? Тяжелова-то? Или терпят, пока бесплатно?

привыкли уже
но а если серьезно, номер хороший, кормят вкусно, клубника шикарная по 36 грн за 250 грамм, +22
все же лучше чем с летающими ракетами над головой
Олежан
 
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