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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15
ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28
striped написав: Ромасик написав:
им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.
в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги
До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
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Faceless
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:27
т.е. все еще впереди[/quote]
Это утверждение или вопрос,или незаконченное предложение?
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1973cc11
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:28
Да, классно. А у меня жена вкалывает чтобы заплатить аренду. Бежала не от иллюзорных "ракет над головой", а от реальных множественных прилетов в диапазоне от 20 до 100 метров до квартиры (по данным несколько дней назад, может сейчас все хуже).
Кому война, кому мать родна.
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Vlad442
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:48
2 МОДЕРАТОРЫ!!!
может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки
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Прохожий
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:55
Прохожий написав:2 МОДЕРАТОРЫ!!!
может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки
ну как сказать, Так мы прийдем все к новой старой идеи - покупки недвиги зарубежом
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Олежан
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:58
Прохожий написав:2 МОДЕРАТОРЫ!!!
может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки
Вам є що казати у тему топіка? Чи так і будете цепним псом, який крім "гав" нічого не вміє?
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Vlad442
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Додано: Вів 26 кві, 2022 21:01
Vlad442 написав:
Вам є що казати у тему топіка?
Прохожий написав:2 МОДЕРАТОРЫ!!!
может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки
Чи так і будете цепним псом, який крім "гав" нічого не вміє?
если сказать нечего так какого буя вы развезли тут флуд и оффтоп?
иногда лучше молчать...
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Прохожий
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Додано: Вів 26 кві, 2022 21:04
Прохожий написав:
если сказать нечего так какого буя вы развезли тут флуд и оффтоп?
иногда лучше молчать...
А, побачив в сусідній гілці инфо про оренду.
ОК, модератор тут все одно потре. Все труть, важливе та ні, по темі, та не по темі. Тому все що остається, це флудити - видавати інфо чи аналіз по темі..? Щоб знову потерли?
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Vlad442
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