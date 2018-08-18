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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15

ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28

  striped написав:
  Ромасик написав:им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.


в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги :)

До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:27

т.е. все еще впереди[/quote]


Это утверждение или вопрос,или незаконченное предложение?
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:28

Да, классно. А у меня жена вкалывает чтобы заплатить аренду. Бежала не от иллюзорных "ракет над головой", а от реальных множественных прилетов в диапазоне от 20 до 100 метров до квартиры (по данным несколько дней назад, может сейчас все хуже).
Кому война, кому мать родна.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:48

2 МОДЕРАТОРЫ!!!

может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:55

  Прохожий написав:2 МОДЕРАТОРЫ!!!

может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки

ну как сказать, Так мы прийдем все к новой старой идеи - покупки недвиги зарубежом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:58

  Прохожий написав:2 МОДЕРАТОРЫ!!!

может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки

Вам є що казати у тему топіка? Чи так і будете цепним псом, який крім "гав" нічого не вміє?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:01

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:2 МОДЕРАТОРЫ!!!

может пора уже закончить этот срачь про беженцев и кто как устроился???
ИМХО не в теме ветки

Вам є що казати у тему топіка? Чи так і будете цепним псом, який крім "гав" нічого не вміє?


если сказать нечего так какого буя вы развезли тут флуд и оффтоп?
иногда лучше молчать...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:если сказать нечего так какого буя вы развезли тут флуд и оффтоп?
иногда лучше молчать...

А, побачив в сусідній гілці инфо про оренду.
ОК, модератор тут все одно потре. Все труть, важливе та ні, по темі, та не по темі. Тому все що остається, це флудити - видавати інфо чи аналіз по темі..? Щоб знову потерли?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 22:26

:arrow:
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Вів 26 кві, 2022 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
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