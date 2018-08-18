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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 кві, 2022 22:28
Ромасик написав: Wisznia2021 написав:Ромасик
червоний хрест допомагає тяжко/ невиліковно хворим людям. Дочка волонтерить- перекладає для ЧХ. На інвалідних візках, потребуючі діалізу і т.і. ЧХ просто біженцями не займаються. Дійсно, винаймають не самі погані готелі( кращі, ніж для " просто біженців"), але не дай Боже бути іхніми "подопечними".
Красный крест помогает беженцам
так. І я написала- якій саме категорії з них
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Wisznia2021
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