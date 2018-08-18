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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15
ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28
striped написав: Ромасик написав:
им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.
в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги
До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
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Faceless
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:27
т.е. все еще впереди[/quote]
Это утверждение или вопрос,или незаконченное предложение?
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:29
В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч устроились на работу.
Об этом рассказала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, сообщает 24 канал.
"Из 77 тысяч примерно 47,5% работают в промышленных отраслях. То есть это работники на разных предприятиях. 10,3% работают в сфере услуг. 8,5% работают в офисных сферах, еще 4% – как специалисты в узких сферах", – рассказала Джоболда
. Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
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vitaliian
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