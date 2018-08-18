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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15
ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28
До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
Додано: Вів 26 кві, 2022 20:27
т.е. все еще впереди[/quote]
Это утверждение или вопрос,или незаконченное предложение?
Додано: Сер 27 кві, 2022 13:29
. Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
Додано: Сер 27 кві, 2022 15:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.
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