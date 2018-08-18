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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15

ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28

  striped написав:
  Ромасик написав:им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.


в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги :)

До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 20:27

т.е. все еще впереди[/quote]


Это утверждение или вопрос,или незаконченное предложение?
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 13:29

В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч устроились на работу.

Об этом рассказала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, сообщает 24 канал.

"Из 77 тысяч примерно 47,5% работают в промышленных отраслях. То есть это работники на разных предприятиях. 10,3% работают в сфере услуг. 8,5% работают в офисных сферах, еще 4% – как специалисты в узких сферах", – рассказала Джоболда
. Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:01

  airmax78 написав:За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.

куда твои устраиваются? на какую работу?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 19:56

Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:00

  zzzzzz написав:Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.

Вы ник планируете сменить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:01

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.

Вы ник планируете сменить?

Точно....забыл про него
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 20:16

  vitaliian написав: Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?


Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.
fler
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