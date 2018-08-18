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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 кві, 2022 16:15
ООН прогнозує, що з України через війну змушені будуть виїхати 8,3 мільйона людей. За даними Управління Верховного комісара ООН на понеділок, 25 квітня, Україну вже залишили близько 5,2 мільйона людей
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vitaliian
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Додано: Вів 26 кві, 2022 17:28
striped написав: Ромасик написав:
им и в русскоязычном Киеве будет некомфортно. О "донецкой прописке" все помнят с 2014.
Не знаю, куда було не проштовхнутися. Где-то 50% нагрузка везде.
в Honey на Ярвалу. Там где пасха 1050 грн стоила. До войны даже термин такой был - имени нашего коллеги
До речі, мені подобався. Сподіваюсь, ще працюють
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Faceless
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Додано: Вів 26 кві, 2022 20:27
т.е. все еще впереди[/quote]
Это утверждение или вопрос,или незаконченное предложение?
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1973cc11
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Додано: Сер 27 кві, 2022 13:29
В Польшу с начала полномасштабной российской агрессии выехали около 3 миллионов украинцев. Из них 77 тысяч устроились на работу.
Об этом рассказала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, сообщает 24 канал.
"Из 77 тысяч примерно 47,5% работают в промышленных отраслях. То есть это работники на разных предприятиях. 10,3% работают в сфере услуг. 8,5% работают в офисных сферах, еще 4% – как специалисты в узких сферах", – рассказала Джоболда
. Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
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vitaliian
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Додано: Сер 27 кві, 2022 15:38
За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.
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airmax78
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Додано: Сер 27 кві, 2022 19:01
airmax78 написав:
За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.
куда твои устраиваются? на какую работу?
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Олежан
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Додано: Сер 27 кві, 2022 19:56
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.
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zzzzzz
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:00
zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.
Вы ник планируете сменить?
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Investor_K
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:01
Investor_K написав: zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.
Вы ник планируете сменить?
Точно....забыл про него
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zzzzzz
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Додано: Сер 27 кві, 2022 20:16
vitaliian написав:
Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.
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fler
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