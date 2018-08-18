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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 кві, 2022 20:49
zzzzzz написав: Investor_K написав: zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Сейчас далеко не все готовы платить 5-10к долларов за липовые разрешения на пересечение границы.
Вы ник планируете сменить?
Точно....забыл про него
лучше сразу оба
зРадист тоже не торт
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