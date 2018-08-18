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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  Investor_K написав:Вы ник планируете сменить?

Точно....забыл про него

лучше сразу оба
зРадист тоже не торт
зРадио це інша людина
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:37

:roll:
  fler написав:
  vitaliian написав: Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?


Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.

При чому, ці небідні люди, думаю, їх більшість,- вони не повинні подавати заяви на допомогу, але все одно подають. Паралельно шукаючі майстрів на нарощування волосся, губи, колорірованіє і т.і. Потім підуть груди-щоки?
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Сер 27 кві, 2022 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:40

  Investor_K написав:Вы ник планируете сменить?

Точно....забыл про него[/quote]
лучше сразу оба
зРадист тоже не торт[/quote]зРадио це інша людина[/quote]

Эх,где же наш зРадист?! Он хоть и немного странный,зато честный и не оторванный от мира мыслитель!!!
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:44

  fler написав:
  vitaliian написав: Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?


Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.

ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками. Сидели по подвалам пол-месяца, боясь даже в квартиру за вещами пробраться, после того как один из храбрых соседей полег на очередном забеге домой.
И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.

Откуда вы знаете мою семью?
  antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.

На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.
Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.
Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.
Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:03

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.

Откуда вы знаете мою семью?
  antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.

На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.
Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.
Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.
Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.


Влад, это очень зависит от самого человека.
Понятно, что не по своей воле люди сорвались с места и понеслись в Европу.
Радости от этого никакой.
Даже довоенный средний заробитчанин, который поехал на заработки тоже не от сытой жизни, был в куда как не таком подавленном состоянии.
Если добавить к этому то, что зачастую разорваны семьи, женщины с детьми, которых не оставишь одних и не пойдешь искать работу.
Картина понятна, я думаю.
К тому-же сидение в Польше - это не самое лучшее занятие. Если уж оказался в такой ситуации, то надо пытаться попасть туда, где меньше таких-же беженцев.
Если попасть в нужное место, пройдет щок и депрессия, то может и начнет что-то налаживаться. Но это та еще задача.
Ну и можно попробовать так:
rjkz
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