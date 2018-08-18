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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 кві, 2022 21:33
Прохожий написав: zzzzzz написав: Investor_K написав:
Вы ник планируете сменить?
Точно....забыл про него
лучше сразу оба
зРадист тоже не торт
зРадио це інша людина
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Faceless
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Додано: Сер 27 кві, 2022 21:37
fler написав: vitaliian написав:
Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.
При чому, ці небідні люди, думаю, їх більшість,- вони не повинні подавати заяви на допомогу, але все одно подають. Паралельно шукаючі майстрів на нарощування волосся, губи, колорірованіє і т.і. Потім підуть груди-щоки?
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Сер 27 кві, 2022 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Wisznia2021
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Додано: Сер 27 кві, 2022 21:40
Investor_K написав:
Вы ник планируете сменить?
Точно....забыл про него[/quote]
лучше сразу оба
зРадист тоже не торт[/quote]зРадио це інша людина[/quote]
Эх,где же наш зРадист?! Он хоть и немного странный,зато честный и не оторванный от мира мыслитель!!!
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Додано: Сер 27 кві, 2022 21:44
fler написав: vitaliian написав:
Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.
ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками. Сидели по подвалам пол-месяца, боясь даже в квартиру за вещами пробраться, после того как один из храбрых соседей полег на очередном забеге домой.
И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
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antey1969
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Додано: Сер 27 кві, 2022 22:05
antey1969 написав:
ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.
Откуда вы знаете мою семью?
antey1969 написав:
И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.
Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.
Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.
Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових
мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.
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Vlad442
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Додано: Чет 28 кві, 2022 06:03
Vlad442 написав: antey1969 написав:
ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.
Откуда вы знаете мою семью?
antey1969 написав:
И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.
Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.
Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.
Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових
мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.
Влад, это очень зависит от самого человека.
Понятно, что не по своей воле люди сорвались с места и понеслись в Европу.
Радости от этого никакой.
Даже довоенный средний заробитчанин, который поехал на заработки тоже не от сытой жизни, был в куда как не таком подавленном состоянии.
Если добавить к этому то, что зачастую разорваны семьи, женщины с детьми, которых не оставишь одних и не пойдешь искать работу.
Картина понятна, я думаю.
К тому-же сидение в Польше - это не самое лучшее занятие. Если уж оказался в такой ситуации, то надо пытаться попасть туда, где меньше таких-же беженцев.
Если попасть в нужное место, пройдет щок и депрессия, то может и начнет что-то налаживаться. Но это та еще задача.
Ну и можно попробовать так:
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Додано: Чет 28 кві, 2022 06:46
airmax78 написав:
За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут.
Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.
Сильно меньше: даже в Италии (что "славится" скоростью своей бюрократии) аналог нашей справки о ВПО выдают за две недели (с разрешением на роботу вместе) -- война все сильно упростила...
В Польше -- на все про все -- неделя -- с головой...
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Додано: Чет 28 кві, 2022 07:02
zzzzzz написав:
Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.
Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...
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Додано: Чет 28 кві, 2022 07:43
antey1969 написав:
И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
Ну это как "Киев Фейслесса", все видят на улицах гелевагены и порше на укр. номерах и думают что все украинцы богатые. У кого нет вообще авто - их и не видно.
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