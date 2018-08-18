Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Скорее всего речь идёт о ремонте разрушенных и достройке недостроев. Потому что 30 тыс квартир с нуля за 8 месяцев (при том что значительная часть мужского населения занята в обороне или прячется в карпатских горах) выглядит нереалистично. Но даже таким темпом заявленную потребность в 600 тыс квартир будут строить 15-20 лет.
посчитали сколько невыкупленных квартир в недостроях и анонсировали 30 тыс. Невольно вспомнилось совково-горбачевское: "каждой семье квартиру к 2000му году"...