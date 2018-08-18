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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9790979197929793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:14

  vitaliian написав:
За час війни кількість ВПО склала більше 2 млн людей.
 
▪️Державі необхідно надати майже
600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом, станом на сьогоднішній день.

▪️До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд гривень.
https://t.me/kt20220224/582

Скорее всего речь идёт о ремонте разрушенных и достройке недостроев. Потому что 30 тыс квартир с нуля за 8 месяцев (при том что значительная часть мужского населения занята в обороне или прячется в карпатских горах) выглядит нереалистично. Но даже таким темпом заявленную потребность в 600 тыс квартир будут строить 15-20 лет.

посчитали сколько невыкупленных квартир в недостроях и анонсировали 30 тыс.
Невольно вспомнилось совково-горбачевское: "каждой семье квартиру к 2000му году"...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...и это еще у нас боевые действия не закончились.
striped
 
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