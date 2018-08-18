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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 21:44

  fler написав:
  vitaliian написав: Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?


Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.

ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками. Сидели по подвалам пол-месяца, боясь даже в квартиру за вещами пробраться, после того как один из храбрых соседей полег на очередном забеге домой.
И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.

Откуда вы знаете мою семью?
  antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.

На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.
Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.
Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.
Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:03

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.

Откуда вы знаете мою семью?
  antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.

На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.
Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.
Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.
Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.


Влад, это очень зависит от самого человека.
Понятно, что не по своей воле люди сорвались с места и понеслись в Европу.
Радости от этого никакой.
Даже довоенный средний заробитчанин, который поехал на заработки тоже не от сытой жизни, был в куда как не таком подавленном состоянии.
Если добавить к этому то, что зачастую разорваны семьи, женщины с детьми, которых не оставишь одних и не пойдешь искать работу.
Картина понятна, я думаю.
К тому-же сидение в Польше - это не самое лучшее занятие. Если уж оказался в такой ситуации, то надо пытаться попасть туда, где меньше таких-же беженцев.
Если попасть в нужное место, пройдет щок и депрессия, то может и начнет что-то налаживаться. Но это та еще задача.
Ну и можно попробовать так:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:46

  airmax78 написав:За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.

Сильно меньше: даже в Италии (что "славится" скоростью своей бюрократии) аналог нашей справки о ВПО выдают за две недели (с разрешением на роботу вместе) -- война все сильно упростила...
В Польше -- на все про все -- неделя -- с головой...
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:02

  zzzzzz написав:Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

Ранее было, вот сделают безвиз и все выедут ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.

Ну это как "Киев Фейслесса", все видят на улицах гелевагены и порше на укр. номерах и думают что все украинцы богатые. У кого нет вообще авто - их и не видно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 08:59

Это ещё война не закончилась а уже 600 тыс квартир нужно

За час війни кількість ВПО склала більше 2 млн людей.
 
▪️Державі необхідно надати майже
600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом, станом на сьогоднішній день.

▪️До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд гривень.
https://t.me/kt20220224/582

Скорее всего речь идёт о ремонте разрушенных и достройке недостроев. Потому что 30 тыс квартир с нуля за 8 месяцев (при том что значительная часть мужского населения занята в обороне или прячется в карпатских горах) выглядит нереалистично. Но даже таким темпом заявленную потребность в 600 тыс квартир будут строить 15-20 лет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:14

  vitaliian написав:
За час війни кількість ВПО склала більше 2 млн людей.
 
▪️Державі необхідно надати майже
600 000 квартир для забезпечення переселенців житлом, станом на сьогоднішній день.

▪️До кінця 2022 року ми плануємо побудувати 30 000 квартир загальною вартістю 36 млрд гривень.
https://t.me/kt20220224/582

Скорее всего речь идёт о ремонте разрушенных и достройке недостроев. Потому что 30 тыс квартир с нуля за 8 месяцев (при том что значительная часть мужского населения занята в обороне или прячется в карпатских горах) выглядит нереалистично. Но даже таким темпом заявленную потребность в 600 тыс квартир будут строить 15-20 лет.

посчитали сколько невыкупленных квартир в недостроях и анонсировали 30 тыс.
Невольно вспомнилось совково-горбачевское: "каждой семье квартиру к 2000му году"...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...и это еще у нас боевые действия не закончились.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 09:32

  antey1969 написав:посчитали сколько невыкупленных квартир в недостроях и анонсировали 30 тыс.
только в Ирпене было непроданных по памяти 15 тыс, когда год-два назад застройщики плакали что не могут достроить некоторые ЖК. Может сбрехали Я хз.
  antey1969 написав:Невольно вспомнилось совково-горбачевское: "каждой семье квартиру к 2000му году"...

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vitaliian
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