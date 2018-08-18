Додано: Чет 28 кві, 2022 06:03

Vlad442 написав: antey1969 написав: ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками. ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.

Откуда вы знаете мою семью?

antey1969 написав: И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом. И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.

На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.

Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.

Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.

Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні. Откуда вы знаете мою семью?На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров.Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися.Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі.Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшістьмігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.

Влад, это очень зависит от самого человека.Понятно, что не по своей воле люди сорвались с места и понеслись в Европу.Радости от этого никакой.Даже довоенный средний заробитчанин, который поехал на заработки тоже не от сытой жизни, был в куда как не таком подавленном состоянии.Если добавить к этому то, что зачастую разорваны семьи, женщины с детьми, которых не оставишь одних и не пойдешь искать работу.Картина понятна, я думаю.К тому-же сидение в Польше - это не самое лучшее занятие. Если уж оказался в такой ситуации, то надо пытаться попасть туда, где меньше таких-же беженцев.Если попасть в нужное место, пройдет щок и депрессия, то может и начнет что-то налаживаться. Но это та еще задача.Ну и можно попробовать так: