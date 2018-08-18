Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав: Целых 2,35% устроились на работу из 3 млн выехавших. Перспектива остальным 97,65% сидеть в Польше?
Кто сказал, что все выехавшие ХОТЯТ работать? По моему скромному мнению, большинство выехавших - не бедные люди, которые могут себе позволить находиться за границей очень долго, особенно с учетом бесплатного жилья и пособий. Выехавшие без денег, не найдя работу и жилья (кроме спортзалов и подобного им), возвращаются обратно, особенно, если их жилье не пострадало и не в зоне боевых действий.
ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками. Сидели по подвалам пол-месяца, боясь даже в квартиру за вещами пробраться, после того как один из храбрых соседей полег на очередном забеге домой. И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
antey1969 написав:ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.
Откуда вы знаете мою семью?
antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров. Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися. Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі. Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.
antey1969 написав:ага, расскажите это семье харьковчан с Салтовки, что приехали в середине марта с небольшими рюкзачками.
Откуда вы знаете мою семью?
antey1969 написав:И вообще мантры о 5 миллионах небедных женщин, стариков и детей, выехавших из 35милионной Украины попахивают параноидальным бредом.
На жаль це не бред. У всех все дуже по-різному. Я спілкуюсь с багатьма знайомими, хто виїхав. Хтось живе у спортзалі без перспектив, хтось шукає нарощувачів бров. Підсумки цього спілкування - більшість людей, які хочуть робити, розчаровані у Європі. Вони попали туди не в той час. Роботи мало, оренда велика. Навіть у людей, працюючих руками, стан погіршився і вони мріють повернутися. Еміграція це теж треба готовитись та планувати. Коли зненацька, у більшості не вийде, але вони отримають прививку проти мрії заробітчанина, побачивши все на власні очі. Коли у людей є своє житло, або недорога оренда, більшість трудових мігрантів повернуться. Хто все втратив, може і ні.
Влад, это очень зависит от самого человека. Понятно, что не по своей воле люди сорвались с места и понеслись в Европу. Радости от этого никакой. Даже довоенный средний заробитчанин, который поехал на заработки тоже не от сытой жизни, был в куда как не таком подавленном состоянии. Если добавить к этому то, что зачастую разорваны семьи, женщины с детьми, которых не оставишь одних и не пойдешь искать работу. Картина понятна, я думаю. К тому-же сидение в Польше - это не самое лучшее занятие. Если уж оказался в такой ситуации, то надо пытаться попасть туда, где меньше таких-же беженцев. Если попасть в нужное место, пройдет щок и депрессия, то может и начнет что-то налаживаться. Но это та еще задача. Ну и можно попробовать так:
airmax78 написав:За 2 месяца устроиться в новой стране очень сложно. Даже на примитивную. Месяц уходит только на оформление документов без которых на работу не возьмут. Т.к. многие наши граждане не очень быстро ориентируются, то у них этих документов может не быть и к концу второго месяца (как у моих родственников, например). Но, в течение 3-6 месяцев, думаю, те кто хотят работать - работу себе найдут. Что не отменяет возвращения. Конечно, при условии что есть куда возвращаться.
Сильно меньше: даже в Италии (что "славится" скоростью своей бюрократии) аналог нашей справки о ВПО выдают за две недели (с разрешением на роботу вместе) -- война все сильно упростила... В Польше -- на все про все -- неделя -- с головой...
Скорее всего речь идёт о ремонте разрушенных и достройке недостроев. Потому что 30 тыс квартир с нуля за 8 месяцев (при том что значительная часть мужского населения занята в обороне или прячется в карпатских горах) выглядит нереалистично. Но даже таким темпом заявленную потребность в 600 тыс квартир будут строить 15-20 лет.
Скорее всего речь идёт о ремонте разрушенных и достройке недостроев. Потому что 30 тыс квартир с нуля за 8 месяцев (при том что значительная часть мужского населения занята в обороне или прячется в карпатских горах) выглядит нереалистично. Но даже таким темпом заявленную потребность в 600 тыс квартир будут строить 15-20 лет.
посчитали сколько невыкупленных квартир в недостроях и анонсировали 30 тыс. Невольно вспомнилось совково-горбачевское: "каждой семье квартиру к 2000му году"...