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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 18:12
vitaliian
Не нагнетай по бензину ...
На этой заправке, всё, кроме Пульса, может быть зарезервировано для гос.органов
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:12
З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців
💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:20
vitaliian написав:
З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців
💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення
А шо произошло ?
Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи" с жонками, а оказывается, что жонки возвращаются
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 28 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:21
pesikot написав: vitaliian написав:
З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців
💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення
А шо произошло ?
Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
Ну так в армии сейчас зарплата побольше, чем на стройках Европы
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alfredhaos
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:22
vitaliian написав:
З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців
💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення
а вони їх чьо, питали про перетині кордону - ві тіпа повертаючись биженець чи просто стомились жити в "булгаріях" нахаляву?
пісі. від народження ділю інфу від влади на 25...
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:22
pesikot написав:
А шо произошло ?
Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
кому охота чтоб их жилище разграбили мародёры? Много выехавших с Киевской, Черниговской Сумской и др областей где сейчас нет боевых действий. Не все они читают наш форум и мечтают об эмиграции.
change_pm написав:
пісі. від народження ділю інфу від влади на 25..
тогда и пиши на форумах той страны, властям которой доверяешь. у нас можносказать впервые за 30 лет честная власть нарисовалась. А вы по привычке продолжаете искать, кто вас наёживает.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:33
alfredhaos написав: pesikot написав: vitaliian написав:
З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців
💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення
А шо произошло ?
Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
Ну так в армии сейчас зарплата побольше, чем на стройках Европы
Ляпнул трусами об асфальт ...
То все выедут, то все вернуться
Так завоняло российской пропагандой
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:33
vitaliian написав: pesikot написав:
А шо произошло ?
Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
не сладкая жизнь у беженца. Да и кому охота чтоб их жилище разграбили мародёры.
Тем кто решил выехать, квартиру/авто / занавески продавать не нужно. так всё бросили и уехали? Это сильно упрощённая модель мира. К выезду готовятся.
change_pm написав:
пісі. від народження ділю інфу від влади на 25..
тогда и пишите на русских форумам если их властям вы больше доверяете. у нас можносказать впервые за 30 лет честная власть нарисовалась. А вы продолжаете искать кто вас наёживает
.
Ти ж там захіщаеш своє жіліще в ірпенях з "вознесеньська"... так же ж?
не змародерілі?
вже завезли любімій чай і цукеркі?
я не продовжую шукати, я знаю точно - тільки це не на часі... )))
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:38
change_pm написав:
Ти ж там захіщаеш своє жіліще в ірпенях
за границей в мокрых памперсах не сижу.
⚡️⚡️Кличко:Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється.
это пуйло шлёт привет Антониу Гутерришу
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 28 кві, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 кві, 2022 19:40
Ну, ось, знову пріліт в кржн (((
багато бажаючих повертатись?
хоча, мені особисто пофіг - в укриття не бігаю більше, якщо здихать то з музіком...
а податки хай той хто не випуска потім плотить )))
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