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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 18:12

vitaliian
Не нагнетай по бензину ...
На этой заправке, всё, кроме Пульса, может быть зарезервировано для гос.органов
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:12

З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців

💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:20

  vitaliian написав:З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців

💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення

А шо произошло ? :)

Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи" с жонками, а оказывается, что жонки возвращаются
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 28 кві, 2022 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:21

  pesikot написав:
  vitaliian написав:З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців

💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення

А шо произошло ? :)

Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются

Ну так в армии сейчас зарплата побольше, чем на стройках Европы
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:22

  vitaliian написав:З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців

💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення

а вони їх чьо, питали про перетині кордону - ві тіпа повертаючись биженець чи просто стомились жити в "булгаріях" нахаляву?

пісі. від народження ділю інфу від влади на 25...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:22

  pesikot написав:А шо произошло ?

Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
кому охота чтоб их жилище разграбили мародёры? Много выехавших с Киевской, Черниговской Сумской и др областей где сейчас нет боевых действий. Не все они читают наш форум и мечтают об эмиграции.
  change_pm написав:пісі. від народження ділю інфу від влади на 25..
тогда и пиши на форумах той страны, властям которой доверяешь. у нас можносказать впервые за 30 лет честная власть нарисовалась. А вы по привычке продолжаете искать, кто вас наёживает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:33

  alfredhaos написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:З початку широкомасштабної війни в Україну повернулась майже третина біженців

💬 Україну покинули 3 млн. 640 тис. українців, водночас повернутися встигли вже 1 млн. 130 тис. людей, - МВС
За данними опитування "Рейтинг" більше половини з тих, хто виїхав з України через війну, не планують повертатися до її закінчення

А шо произошло ? :)

Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются

Ну так в армии сейчас зарплата побольше, чем на стройках Европы

Ляпнул трусами об асфальт ...

То все выедут, то все вернуться

Так завоняло российской пропагандой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:33

  vitaliian написав:
  pesikot написав:А шо произошло ?

Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
не сладкая жизнь у беженца. Да и кому охота чтоб их жилище разграбили мародёры. Тем кто решил выехать, квартиру/авто / занавески продавать не нужно. так всё бросили и уехали? Это сильно упрощённая модель мира. К выезду готовятся.
  change_pm написав:пісі. від народження ділю інфу від влади на 25..
тогда и пишите на русских форумам если их властям вы больше доверяете. у нас можносказать впервые за 30 лет честная власть нарисовалась. А вы продолжаете искать кто вас наёживает.

Ти ж там захіщаеш своє жіліще в ірпенях з "вознесеньська"... так же ж?

не змародерілі?
вже завезли любімій чай і цукеркі?

я не продовжую шукати, я знаю точно - тільки це не на часі... )))
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:38

  change_pm написав:Ти ж там захіщаеш своє жіліще в ірпенях
за границей в мокрых памперсах не сижу.

⚡️⚡️Кличко:Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється.
это пуйло шлёт привет Антониу Гутерришу :(
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 28 кві, 2022 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну, ось, знову пріліт в кржн (((

багато бажаючих повертатись?
хоча, мені особисто пофіг - в укриття не бігаю більше, якщо здихать то з музіком...

а податки хай той хто не випуска потім плотить )))
change_pm
 
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