На базі по 39.
По постанові кму тре продавати по 35.
Думають що робити чи відміняти постанову чи поставити 45
Без паніки
Зи метро безплатно.
Почав любити свій ілектрамабіль:-(
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 19:44
На базі по 39.
По постанові кму тре продавати по 35.
Думають що робити чи відміняти постанову чи поставити 45
Без паніки
Зи метро безплатно.
Почав любити свій ілектрамабіль:-(
Додано: Чет 28 кві, 2022 19:50
Странно, эксперт zzzzzz врать не стал бы, когда утверждал, что
так что же ты не возражал ?
Я возразил, получил много вкусного
Я то знаю, что возвращаются, только zzzzzz не знает об этом, но позиционирует себя как эксперт
Додано: Чет 28 кві, 2022 19:58
о чем возражать, о том чего нет и неизвестно будет ли? Если бы он сказал, что доллар стоит 28 и продается в каждом ларьке я бы возразил. А в прогнозах у каждого своё вИдение будущего. Эмиграция идёт с 90х годов, нас таки стало меньше но чтоб все выехали... едут едут никак не выедут.
По прилётам
|