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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:44

  pesikot написав:vitaliian
Не нагнетай по бензину ...
На этой заправке, всё, кроме Пульса, может быть зарезервировано для гос.органов



На базі по 39.
По постанові кму тре продавати по 35.

Думають що робити чи відміняти постанову чи поставити 45

Без паніки

Зи метро безплатно.

Почав любити свій ілектрамабіль:-(
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:50

  vitaliian написав:
  pesikot написав:А шо произошло ?

Тут недавно писали, что многие выедут, как только снимут запрет для мужчин от 18 до 60 - "воссоединение семьи", а оказывается, что возвращаются
кому охота чтоб их жилище разграбили мародёры? Много выехавших с Киевской, Черниговской Сумской и др областей где сейчас нет боевых действий. Не все они читают наш форум и мечтают об эмиграции.

Странно, эксперт zzzzzz врать не стал бы, когда утверждал, что
  zzzzzz написав:Вижу никто не хочет упоминать один важный фактор.
Когда снимут ограничение на выезд мужчин 18-60 лет.
Вот тогда и будет видно сколько осталось в стране людей.

так что же ты не возражал ?

Я возразил, получил много вкусного :)
Я то знаю, что возвращаются, только zzzzzz не знает об этом, но позиционирует себя как эксперт
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 19:58

  pesikot написав:так что же ты не возражал ?
о чем возражать, о том чего нет и неизвестно будет ли? Если бы он сказал, что доллар стоит 28 и продается в каждом ларьке я бы возразил. А в прогнозах у каждого своё вИдение будущего. Эмиграция идёт с 90х годов, нас таки стало меньше но чтоб все выехали... едут едут никак не выедут.

По прилётам
vitaliian
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