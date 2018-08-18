Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
о чем возражать, о том чего нет и неизвестно будет ли? Если бы он сказал, что доллар стоит 28 и продается в каждом ларьке я бы возразил. А в прогнозах у каждого своё вИдение будущего. Эмиграция идёт с 90х годов, нас таки стало меньше но чтоб все выехали... едут едут никак не выедут.
о чем возражать, о том чего нет и неизвестно будет ли? Если бы он сказал, что доллар стоит 28 и продается в каждом ларьке я бы возразил. А в прогнозах у каждого своё вИдение будущего. Эмиграция идёт с 90х годов, нас таки стало меньше но чтоб все выехали... едут едут никак не выедут.
Дійсно, палає на заводі Артема або поряд на Татарці. Знімали з 4-5 поверхів ЖК "Лук"янівський", з вікна, яке виходить на вул. Довнар-Запольського та вул. Юрія Іллєнка. Поряд - моя школа №61, а 250 метрів від ЖК - квартира під оренду. Кацапи не влучили. Бог милував.
ihorkyiv написав:Знімали з 4-5 поверхів ЖК "Лук"янівський", з вікна, яке виходить на вул. Довнар-Запольського та вул. Юрія Іллєнка. Поряд - моя школа №61, а 250 метрів від ЖК - квартира під оренду. Кацапи не влучили. Бог милував.
о чем возражать, о том чего нет и неизвестно будет ли? Если бы он сказал, что доллар стоит 28 и продается в каждом ларьке я бы возразил. А в прогнозах у каждого своё вИдение будущего. Эмиграция идёт с 90х годов, нас таки стало меньше но чтоб все выехали... едут едут никак не выедут.
Дійсно, палає на заводі Артема або поряд на Татарці. Знімали з 4-5 поверхів ЖК "Лук"янівський", з вікна, яке виходить на вул. Довнар-Запольського та вул. Юрія Іллєнка. Поряд - моя школа №61, а 250 метрів від ЖК - квартира під оренду. Кацапи не влучили. Бог милував.