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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
монолит в деле
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:30
Модерация присутствует на форуме???
МОДЕРАТОРЫ АУ!!!???
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:51
Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12
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