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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9790979197929793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

монолит в делеЗображення
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:30

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:
  ihorkyiv написав:Знімали з 4-5 поверхів ЖК "Лук"янівський", з вікна, яке виходить на вул. Довнар-Запольського та вул. Юрія Іллєнка. Поряд - моя школа №61, а 250 метрів від ЖК - квартира під оренду. Кацапи не влучили. Бог милував.
есть более подробное видео
https://t.me/kievreal1/20390


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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:51

  CRUSADER написав:монолит в делеЗображення

Объясните мне где левые внешние стены первых двух этажей?
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12

  hume написав:Объясните мне где левые внешние стены первых двух этажей?
эти стены лёгкий газоблок их сдувает ударной волной. Правило двух стен в этом случае не работает, но цельнолитые конструкции остаются целыми.
vitaliian
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