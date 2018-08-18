Объясните мне где левые внешние стены первых двух этажей?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 кві, 2022 21:51
Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12
Додано: Чет 28 кві, 2022 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По первой продаже в течение года могу сказать. Больше трёх лет владения продавец - 1 % госпошлины (можно договариваться о фиксе с нотариусом в зависимости от суммы сделки), покупатель - 1 % пенсионного. Меньше трёх лет владения 5% госпошлина + 1,5% военного для продавца, тот же 1% пенсионного для покупателя. Ну и плюс услуги нотариуса, до войны 4-5 К грн.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|