Объясните мне где левые внешние стены первых двух этажей?
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Додано: Чет 28 кві, 2022 21:51
Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12
Додано: Чет 28 кві, 2022 23:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По первой продаже в течение года могу сказать. Больше трёх лет владения продавец - 1 % госпошлины (можно договариваться о фиксе с нотариусом в зависимости от суммы сделки), покупатель - 1 % пенсионного. Меньше трёх лет владения 5% госпошлина + 1,5% военного для продавца, тот же 1% пенсионного для покупателя. Ну и плюс услуги нотариуса, до войны 4-5 К грн.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 02:11
Я уже как-то отвечал на подобное - да, конструктивная схема монолитно-каркасного дома в случае артиллерийского воздействия более устройчива чем панельные дома. По причине перераспределения нагрузки с разрущенных узлов на всю остальную схему.
НО:
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Война идет 9-й год.
Условный разговор между условным rjkz и условным hume:
rjkz:
-Я куплю панель, она дешевле.
hume:
-а я монолитно-каркас, он выдержит больше прилетов крылатых ракет, чем панель.
Что в этом диалоге не правильно?
На это ответил выще Эйрмакс.
У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников.
В опчем ппц ппцовый.
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