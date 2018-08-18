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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9789979097919792

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:51

  CRUSADER написав:монолит в делеЗображення

Объясните мне где левые внешние стены первых двух этажей?
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 22:12

  hume написав:Объясните мне где левые внешние стены первых двух этажей?
эти стены лёгкий газоблок их сдувает ударной волной. Правило двух стен в этом случае не работает, но цельнолитые конструкции остаются целыми.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 23:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:Гайз, хто нагадає, які там зміни прийняли в 21 році по продажу нерухомості?

Податок на першу продажу? Скільки років володіння?

пісі. думаю продавати з травня, а чьот підзабув, що там і як наразі.

дякую!
По первой продаже в течение года могу сказать. Больше трёх лет владения продавец - 1 % госпошлины (можно договариваться о фиксе с нотариусом в зависимости от суммы сделки), покупатель - 1 % пенсионного. Меньше трёх лет владения 5% госпошлина + 1,5% военного для продавца, тот же 1% пенсионного для покупателя. Ну и плюс услуги нотариуса, до войны 4-5 К грн.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 02:11

  hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.


Я уже как-то отвечал на подобное - да, конструктивная схема монолитно-каркасного дома в случае артиллерийского воздействия более устройчива чем панельные дома. По причине перераспределения нагрузки с разрущенных узлов на всю остальную схему.
НО:
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Война идет 9-й год.
Условный разговор между условным rjkz и условным hume:
rjkz:
-Я куплю панель, она дешевле.
hume:
-а я монолитно-каркас, он выдержит больше прилетов крылатых ракет, чем панель.

Что в этом диалоге не правильно?
На это ответил выще Эйрмакс.

У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников.
В опчем ппц ппцовый.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:14

  rjkz написав:
  hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.


Я уже как-то отвечал на подобное - да, конструктивная схема монолитно-каркасного дома в случае артиллерийского воздействия более устройчива чем панельные дома. По причине перераспределения нагрузки с разрущенных узлов на всю остальную схему.
НО:
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс).
Война идет 9-й год.
Условный разговор между условным rjkz и условным hume:
rjkz:
-Я куплю панель, она дешевле.
hume:
-а я монолитно-каркас, он выдержит больше прилетов крылатых ракет, чем панель.

Что в этом диалоге не правильно?
На это ответил выще Эйрмакс.
\\\


Я уже как-то отвечал на подобное - при всем уважении к Эйрмакс-у (кто бы это ни был):
«Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя» (tm Ротшильд)
Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _hunter написав:Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.

Чего ты в Донецке не понавыкупал за 10% квартиры? Неплохая же инвестиция.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 07:35

  rjkz написав:
  hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
.

У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников.
В опчем ппц ппцовый.
этот дом?
Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 08:03

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
  hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
.

У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников.
В опчем ппц ппцовый.
этот дом?
Зображення


другой
rjkz
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  #<1 ... 9789979097919792
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