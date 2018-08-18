Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Гайз, хто нагадає, які там зміни прийняли в 21 році по продажу нерухомості?
Податок на першу продажу? Скільки років володіння?
пісі. думаю продавати з травня, а чьот підзабув, що там і як наразі.
дякую!
По первой продаже в течение года могу сказать. Больше трёх лет владения продавец - 1 % госпошлины (можно договариваться о фиксе с нотариусом в зависимости от суммы сделки), покупатель - 1 % пенсионного. Меньше трёх лет владения 5% госпошлина + 1,5% военного для продавца, тот же 1% пенсионного для покупателя. Ну и плюс услуги нотариуса, до войны 4-5 К грн.
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
Я уже как-то отвечал на подобное - да, конструктивная схема монолитно-каркасного дома в случае артиллерийского воздействия более устройчива чем панельные дома. По причине перераспределения нагрузки с разрущенных узлов на всю остальную схему. НО: "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Война идет 9-й год. Условный разговор между условным rjkz и условным hume: rjkz: -Я куплю панель, она дешевле. hume: -а я монолитно-каркас, он выдержит больше прилетов крылатых ракет, чем панель.
Что в этом диалоге не правильно? На это ответил выще Эйрмакс.
У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников. В опчем ппц ппцовый.
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
Я уже как-то отвечал на подобное - да, конструктивная схема монолитно-каркасного дома в случае артиллерийского воздействия более устройчива чем панельные дома. По причине перераспределения нагрузки с разрущенных узлов на всю остальную схему. НО: "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клинника" (ТМ Эйрмакс). Война идет 9-й год. Условный разговор между условным rjkz и условным hume: rjkz: -Я куплю панель, она дешевле. hume: -а я монолитно-каркас, он выдержит больше прилетов крылатых ракет, чем панель.
Что в этом диалоге не правильно? На это ответил выще Эйрмакс. \\\
Я уже как-то отвечал на подобное - при всем уважении к Эйрмакс-у (кто бы это ни был): «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя» (tm Ротшильд) Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
.
У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников. В опчем ппц ппцовый.
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
.
У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников. В опчем ппц ппцовый.