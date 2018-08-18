Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
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У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников. В опчем ппц ппцовый.
hume написав:Кстати, уже подметили на фото выше, что монолит отлично держит деформацию несущих пилонов на нижних этажах. Что было бы с панелью или кирпичём прогнозировать тяжело, но есть вероятность, что с разрушением несущих конструкций на нижних этажах весь "стояк" ушел бы вниз.
.
У меня в доме рядом друг живет. В студенческие годы там фестивалили каждые с пятницы на воскресенье. Все окна повылетали. Не знают или дом остался цел. Все живы. Выскочили в чем были, сейчас у родственников. В опчем ппц ппцовый.
_hunter написав:Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.
Чего ты в Донецке не понавыкупал за 10% квартиры? Неплохая же инвестиция.
У знакомого в Донецке была квартира, топ ремонт и топ дом. После прихды дыры в 2014 здавали за комуналь, ждали что власть вернеться. Сейчас квартиру уже арестовали или отняли, не знаю как они это мотивировали. Вот такие инвештиции.
_hunter написав:Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.
Чего ты в Донецке не понавыкупал за 10% квартиры? Неплохая же инвестиция.
за 10% не было вот сейчас кстати продалась за 20.5 трешка в панельке в центре, которая в 13 году под 70 стоила сейчас = пару дней назад. Залог в средине февраля внесли, потом покупатель мутил себе бумажку, чтобы не загребли на улице
_hunter написав:Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.
Чего ты в Донецке не понавыкупал за 10% квартиры? Неплохая же инвестиция.
У знакомого в Донецке была квартира, топ ремонт и топ дом. После прихды дыры в 2014 здавали за комуналь, ждали что власть вернеться. Сейчас квартиру уже арестовали или отняли, не знаю как они это мотивировали. Вот такие инвештиции.
Ну так понятно, что далеко не все рисковые инвестиции выстреливают -- иначе в чем бы риск был? Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов... Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 29 кві, 2022 09:37, всього редагувалось 1 раз.
thirdeye написав:вот сейчас кстати продалась за 20.5 трешка в панельке в центре, которая в 13 году под 70 стоила
По каким законам и реестрам?
по ДНРовским. Продавали через генеральную доверенность. До этого больше года стояла за 21 и никому не нужна была, в конце января снизили на 500 баксов цену и народ ломанулся) Состояние почти жилое Цель была - избавиться от всего, пока еще можно по украинским документам