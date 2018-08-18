Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36
Сегодня в Ирпене произойдет два знаковых события
сьогодні на центральній площі Ірпеня (біля пам'ятника Шевченку) з 12:00 до 14:00 представники ГО "Зоопатруль Україна" роздаватимуть корм для котів та собак.
И (неожиданно) визит в Ирпень самого легендарного мэра Киева В. Кличко
Совпадение? Не думаю. Скорее всего мы на пороге новых грандиозных проектов.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в П'ят 29 кві, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:38
airmax78 написав:
Там скоро снова все будет по украинским документам.
C австрийского фронта пишете?
BIGor
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:43
BIGor написав: airmax78 написав:
Там скоро снова все будет по украинским документам.
C австрийского фронта пишете?
Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Там скоро снова все будет по украинским документам.
C австрийского фронта пишете?
Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.
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roberto dark
в П'ят 29 кві, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Там скоро снова все будет по украинским документам.
C австрийского фронта пишете?
Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
18-60 без инвалидности не пускают...
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:17
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
C австрийского фронта пишете?
Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
18-60 без инвалидности не пускают...
Есть исключения. Члены нашего правительства же как-то в Вашингтон сейчас летали и на переговоры в Турцию и т.п.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:18
roberto dark написав: airmax78 написав: BIGor написав:
C австрийского фронта пишете?
Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.
Это дно, согласен.
airmax78
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