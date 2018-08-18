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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9790979197929793

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36

Сегодня в Ирпене произойдет два знаковых события

сьогодні на центральній площі Ірпеня (біля пам'ятника Шевченку) з 12:00 до 14:00 представники ГО "Зоопатруль Україна" роздаватимуть корм для котів та собак.


И (неожиданно) визит в Ирпень самого легендарного мэра Киева В. Кличко
Зображення

Совпадение? Не думаю. Скорее всего мы на пороге новых грандиозных проектов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:43

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 29 кві, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

18-60 без инвалидности не пускают...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:17

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

18-60 без инвалидности не пускают...

Есть исключения. Члены нашего правительства же как-то в Вашингтон сейчас летали и на переговоры в Турцию и т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:18

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.

Это дно, согласен.
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