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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9791979297939794>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36

Сегодня в Ирпене произойдет два знаковых события

сьогодні на центральній площі Ірпеня (біля пам'ятника Шевченку) з 12:00 до 14:00 представники ГО "Зоопатруль Україна" роздаватимуть корм для котів та собак.


И (неожиданно) визит в Ирпень самого легендарного мэра Киева В. Кличко
Зображення

Совпадение? Не думаю. Скорее всего мы на пороге новых грандиозных проектов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:43

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 29 кві, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:08

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Там скоро снова все будет по украинским документам.

C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

18-60 без инвалидности не пускают...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:17

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

18-60 без инвалидности не пускают...

Есть исключения. Члены нашего правительства же как-то в Вашингтон сейчас летали и на переговоры в Турцию и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:18

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:C австрийского фронта пишете?

Я в служебной командировке. Закон не нарушал.

Там у Відні одна відома блогер з Бучі, ролики зараз знімає про качок у австрійських ставках. Ролики про нерухомість у київських елітних мопах в неї були набагато цікавіші та веселіші.

Это дно, согласен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:57

❗️Ціни на паливо зростуть до 50 грн/л

У Раді зареєстрували законопроєкт, який з-поміж іншого повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни одразу на 10 – 12 гривень за літр. Як повідомив Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в такому разі:

• бензин коштуватиме 45 гривень за літр (зараз 34,10 гривні);
• дизельне пальне – 48 гривень за літр (38,70 гривні зараз).

А на практиці ціни будуть ще вищими –бензин по 52 гривні, а дизель по 55 гривень за літр.


⚡️Киевлянам без лишней необходимости не стоит передвигаться по городу в связи с дефицитом топлива. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время телемарафона UAразом

"У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, которым нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", — подчеркнул Поворозник.

Он также призвал киевлян по возможности пока не возвращаться в Киев.

Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 11:57

Відновлення функціонування ринку нерухомості в умовах воєнного стану: Мін'юст пояснив особливості https://jurliga.ligazakon.net/news/2108 ... osoblivost
І щоб двічі не підводитися, інфа щодо намірів біженців повернутися в Україну, відповідно впливаючи згодом на ринок нерухомості: https://hvylya.net/news/251560-opros-po ... tsya-domoy
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:38

  ihorkyiv написав:
  vitaliian написав:По прилетаем видео тут
https://t.me/kievreal1/20370?single

Дійсно, палає на заводі Артема або поряд на Татарці. Знімали з 4-5 поверхів ЖК "Лук"янівський", з вікна, яке виходить на вул. Довнар-Запольського та вул. Юрія Іллєнка. Поряд - моя школа №61, а 250 метрів від ЖК - квартира під оренду. Кацапи не влучили. Бог милував.

вижу вчера в паблике орков видео с прилетом с логотипом одного из известных киевских пабликов (то, что снято с коперника 7).
Иду в этот паблик - там видео якобы заблюренное. Но их логотип на месте, ничего непонятно. Смотрю дальше киевский паблик - еще куча видео с разных ракурсов - с Черновола, где-то с татарки, с дегтяревской. Ттут тебе и крупные планы и дальние. Это пзц. Куда смотрит сбушка :x
Ромасик
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