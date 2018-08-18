Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У Раді зареєстрували законопроєкт, який з-поміж іншого повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Це може підняти ціни одразу на 10 – 12 гривень за літр. Як повідомив Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95, в такому разі:
А на практиці ціни будуть ще вищими –бензин по 52 гривні, а дизель по 55 гривень за літр.
⚡️Киевлянам без лишней необходимости не стоит передвигаться по городу в связи с дефицитом топлива. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время телемарафона UAразом
"У нас на сегодня другие приоритеты обеспечения горючим, чем просто обеспечение приехавших горожан, которым нужно куда-то перемещаться. Сегодня нет проблем с использованием общественного транспорта. С другой стороны, не вижу большой необходимости на сегодняшний день перемещаться по городу. Мы всех призываем: если вы даже вернулись, пожалуйста, по возможности оставайтесь дома", — подчеркнул Поворозник.
Он также призвал киевлян по возможности пока не возвращаться в Киев.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Дійсно, палає на заводі Артема або поряд на Татарці. Знімали з 4-5 поверхів ЖК "Лук"янівський", з вікна, яке виходить на вул. Довнар-Запольського та вул. Юрія Іллєнка. Поряд - моя школа №61, а 250 метрів від ЖК - квартира під оренду. Кацапи не влучили. Бог милував.
вижу вчера в паблике орков видео с прилетом с логотипом одного из известных киевских пабликов (то, что снято с коперника 7). Иду в этот паблик - там видео якобы заблюренное. Но их логотип на месте, ничего непонятно. Смотрю дальше киевский паблик - еще куча видео с разных ракурсов - с Черновола, где-то с татарки, с дегтяревской. Ттут тебе и крупные планы и дальние. Это пзц. Куда смотрит сбушка