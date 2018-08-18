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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9791979297939794

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:44

  Ромасик написав:Это пзц. Куда смотрит сбушка
у вас шпиономания.

когда попадают в военные объекты показывать нельзя, на что есть сто причин расписывать их не буду,

когда попадает по мирным домам и сооружениям показывать НУЖНО СО ВСЕХ РАКУРСОВ, во первых это унижает точность их ракет, во вторых пусть весь мир видит куда они стреляют (чтобы потом не было спекуляций что это жители сами себя подстрелили/изнасиловали или нафотошопили)

Преступления нужно документировать или лучше их скрывать? В третьих поскольку в русских пабликах своего контента нет они берут наш, тем самым донося хотя бы крошки правды о войне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:50

  airmax78 написав:
  thirdeye написав:По каким законам и реестрам?
по ДНРовским. Продавали через генеральную доверенность. До этого больше года стояла за 21 и никому не нужна была, в конце января снизили на 500 баксов цену и народ ломанулся) Состояние почти жилое
Цель была - избавиться от всего, пока еще можно по украинским документам

Это называется "продать на дне". Там скоро снова все будет по украинским документам.

это называется получить 20К и оставить себе квартиру :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Это пзц. Куда смотрит сбушка
у вас шпиономания.

когда попадают в военные объекты показывать нельзя, на что есть сто причин расписывать их не буду,
первая причина - это немного не попали, или 1 с 2 ракет, но в следующий раз прицелятся точнее.
  vitaliian написав:
когда попадает по мирным домам и сооружениям показывать НУЖНО СО ВСЕХ РАКУРСОВ, во первых это унижает точность их ракет,

унижает??
это корректировка огня.
Ромасик
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  #<1 ... 9791979297939794
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