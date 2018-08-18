у вас шпиономания.
когда попадают в военные объекты показывать нельзя, на что есть сто причин расписывать их не буду,
когда попадает по мирным домам и сооружениям показывать НУЖНО СО ВСЕХ РАКУРСОВ, во первых это унижает точность их ракет, во вторых пусть весь мир видит куда они стреляют (чтобы потом не было спекуляций что это жители сами себя подстрелили/изнасиловали или нафотошопили)
Преступления нужно документировать или лучше их скрывать? В третьих поскольку в русских пабликах своего контента нет они берут наш, тем самым донося хотя бы крошки правды о войне.