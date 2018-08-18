RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9792979397949795>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 196
1. Не вище 900
22%
44
2. 901 - 1050
6%
12
3. 1050 - 1200
12%
24
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
12%
23
6. 1401 - 1500
12%
24
7. 1501 - 1650
10%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
10%
19
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:44

  Ромасик написав:Это пзц. Куда смотрит сбушка
у вас шпиономания.

когда попадают в военные объекты показывать нельзя, на что есть сто причин расписывать их не буду,

когда попадает по мирным домам и сооружениям показывать НУЖНО СО ВСЕХ РАКУРСОВ, во первых это унижает точность их ракет, во вторых пусть весь мир видит куда они стреляют (чтобы потом не было спекуляций что это жители сами себя подстрелили/изнасиловали или нафотошопили)

Преступления нужно документировать или лучше их скрывать? В третьих поскольку в русских пабликах своего контента нет они берут наш, тем самым донося хотя бы крошки правды о войне.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1989 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:50

  airmax78 написав:
  thirdeye написав:По каким законам и реестрам?
по ДНРовским. Продавали через генеральную доверенность. До этого больше года стояла за 21 и никому не нужна была, в конце января снизили на 500 баксов цену и народ ломанулся) Состояние почти жилое
Цель была - избавиться от всего, пока еще можно по украинским документам

Это называется "продать на дне". Там скоро снова все будет по украинским документам.

это называется получить 20К и оставить себе квартиру :)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Это пзц. Куда смотрит сбушка
у вас шпиономания.

когда попадают в военные объекты показывать нельзя, на что есть сто причин расписывать их не буду,
первая причина - это немного не попали, или 1 с 2 ракет, но в следующий раз прицелятся точнее.
  vitaliian написав:
когда попадает по мирным домам и сооружениям показывать НУЖНО СО ВСЕХ РАКУРСОВ, во первых это унижает точность их ракет,

унижает??
это корректировка огня.

там снят завод с высоты птичьего полета - видно куда попали, а какие корпуса еще целые!!!
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 29 кві, 2022 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 12:58

В свете проблем с топливом нужно Максимально способствовать попутным перевозкам, чтобы вместо одного человека в авто ехало четыре. Додумается власть призывать к этому? до сих пор такие перевозки были вне закона. Или будем спасать таксистов

  Ромасик написав:это корректировка огня
В начале войны многие думали что вообще по нарисованным меткам стреляют, на полном серьезе бегали по крышам с ведром песка и кошмарили владельцев фитоламп.

Для корректировки в Киеве может находиться специальный человек, с виду обычный прохожий (просто проходил мимо) который тут же напишет врагу куда был прилет, на ракету есть 6,5 млн долларов а 300 уе на такого человека нету, и всё русское Минобороны гуглит видосики блогеров?

ваша шпиономания здесь борется с ведьмами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 29 кві, 2022 13:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12711
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1989 раз.
Подякували: 2838 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:05

  vitaliian написав:В свете проблем с топливом нужно Максимально способствовать попутным перевозкам, чтобы вместо одного человека в авто ехало четыре. Додумается власть призывать к этому? до сих пор такие перевозки были вне закона. Или будем спасать таксистов

машин на дорогах тьма. ДУмал наконец-то можно будет спокойно на велике поездить - нет.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:12

  vitaliian написав:Для корректировки в Киеве может находиться специальный человек, с виду обычный прохожий (просто проходил мимо) который тут же напишет врагу куда был прилет, на ракету есть 6,5 млн долларов а 300 уе на такого человека нету, и всё русское Минобороны гуглит видосики блогеров?

ваша шпиономания здесь борется с ведьмами.

корректировщика на каждый обьект не посадишь, а финансировать их в данный момент сложно. И зачем, когда везде сидят юные режисеры!

вот пост для очень любознательных:
https://www.facebook.com/10000015592122 ... 761780765/
от автора расследования, почему ракета попала в высотку в Одессе на днях.
  vitaliian написав:на ракету есть 6,5 млн долларов а 300 уе на такого человека нету, и всё русское Минобороны гуглит видосики блогеров?

поэтому ракетами за 6,5 млн не стреляют по жилым домам, чтобы убить одного сторожа и повердить фасад.

Разведка гуглит все, что можно нагуглить.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 13:59

  _hunter написав:Ну так понятно, что далеко не все рисковые инвестиции выстреливают -- иначе в чем бы риск был? :wink: Но так-то "по науке" акции той же Апле в 90-х нужно было по любой цене сбрасывать, а покупать их в то время -- мог только идиот. А прошло каких-то 20 лет -- профит у смельчаков за 20 ТЫСЯЧ процентов...
Так то и сейчас: отвоюет Украина Донецк назад -- арест или отъем автоматически признается "нелегитимным" -- и снова будет у знакомого квартира в топ доме, с чуть подуставшим топ ремонтом...



Очень большие риски. Я ему говорил продавать, тыс.30-35 дали бы. Сейчас нужно ждать.
Не факт что если вернеться Украина в Донецке эта квартира будет дороже стоить.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 29 кві, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2056 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:00

  _hunter написав:Я уже как-то отвечал на подобное - при всем уважении к Эйрмакс-у (кто бы это ни был):
«Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя» (tm Ротшильд)
Война рано или поздно закончится -- и выкупить у rjkz его панельку за 1-5-10% от стоимости -- может быть (естественно -- может и не быть) неплохой инвестицией.

Есть момент.
Ротшильд это сказал живя в США, по материковой части которых ни одна иностранная армия даже из рогатки не стреляла.
UA
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:09

  airmax78 написав:Это называется "продать на дне". Там скоро снова все будет по украинским документам.

Вы про Мариуполь?

Скоро это когда?

Вы уже вступили в подразделение ТрО Вены?
UA
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

все. топлива в киеве нет. вчера еще остатки кое где были. сегодня даже по топливным картам не дают. его просто нет
Олежан
 
Повідомлень: 641
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9792979397949795>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Олежан, Ромасик і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2205, 2206, 2207
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22065 6581612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 кві, 2022 13:16
adeges
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 99, 100, 101
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1008 2161089
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2022 18:12
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 34464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2461)
29.04.2022 15:26
Рынок ОВГЗ (3034)
29.04.2022 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.